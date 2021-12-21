Молодой матери предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней екатеринбурженки Анны Шехеревой. В мае этого года молодая мать заживо сожгла бездомного, который спал во дворе многоэтажки на улице Луначарского. Почти два месяца женщина скрывалась от следствия, но в июле ее нашли в квартире знакомого на Уралмаше.

- Обвиняемая, желая совершить вызов общественному порядку и противопоставить себя окружающим, решила убить одного из мужчин. С этой целью она облила его легковоспламеняющимися жидкостями из обеих указанных бутылок и при помощи зажигалки подожгла выплеснутые ею жидкости на теле и одежде потерпевшего, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина получил ожоги 80% тела и скончался в больнице Фото: СК по Свердловской области

Мужчина получил ожоги 80% тела и скончался в больнице. Шехеревой предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Дело рассмотрит Свердловский областной суд.

- Значимую помощь в розыске гражданки оказали средства массовой информации, которые разместили сведения о фигурантке, - добавил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - В том числе, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия женщины и задержать ее.

С середины лета Анна Шехерева находится в СИЗО.

- По уголовному делу назначена психологическая экспертиза, которая позволит выяснить, была ли Шехерева вменяема. Сама она объяснила свой поступок неосторожностью, - пояснил «КП-Екатеринбург» старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга, майор юстиции Вячеслав Негру.

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