В Нижнем Тагиле пьяный мужчина напал с ножом на пассажиров трамвая

Под подозрением был рецидивист по прозвищу Шмак. Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»,

В Нижнем Тагиле в салоне трамвая № 10 пьяный 34-летний пассажир ударил ножом мужчину, который ехал со своей женой и четырехлетней дочкой. Инцидент произошел еще 16 декабря. В тот день нетрезвая компания мужчин зашла на остановке «Универсам» вместе с собакой без поводка и намордника, чем возмутила пассажиров. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

- Кондуктор сделала замечание и попросила мужчин держать собаку, так как в вагоне были дети. Они проигнорировали просьбу. Молодой мужчина, который ехал с семьей, пришел на помощь кондуктору и также сделал им замечание. Тогда один из злоумышленников развязал драку. Кондуктор сорвала стоп–кран, и хулиганов вытолкнули из вагона, - сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», - мужчина, не побоявшийся нарушителей общественного порядка и вступившийся за свою семью и всех пассажиров, обнаружил кровь на куртке и понял, что его ранили.

В тот день нетрезвая компания мужчин зашла на остановке «Универсам» вместе с собакой без поводка и намордника, чем возмутила пассажиров. Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские начали проверять записи с камер наблюдения. Под подозрением был рецидивист по прозвищу Шмак. Этот мужчина освободился из мест лишения свободы в апреле этого года. Ранее, он был неоднократно судим за грабеж, разбои, причинение вреда здоровью.

- В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции № 17 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы, - сообщили в полиции.

Когда полицейские задержали трамвайного дебошира, он рассказал, что нож выбросил по дороге. Фото:пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Когда полицейские задержали трамвайного дебошира, он рассказал, что нож выбросил по дороге. А носит он его с собой для того, чтобы уберечься от «малолеток». Сейчас жизни и здоровью пострадавшего мужчины ничего не угрожает. Полицейские выражают ему благодарность за мужественный поступок, который едва не стоил ему жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на камеру домофона. Личность дебошира еще устанавливается. (Подробнее)

В Екатеринбурге у ЖД вокзала мужчина зарезал троих прохожих. Нападавший был ранен, его доставили в больницу. (Подробнее)