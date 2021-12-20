«Ситуация очень неприятная»: прокуратура обжаловала приговор полицейским, которых оправдали по делу об изнасиловании студентки

Девушку приняли за проститутку. Фото: СУ СКР по Свердловской области / соцсети

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга обжаловала оправдательный приговор бывшим сотрудникам ППСП, которых обвиняли в изнасиловании студентки из Казахстана. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник, информация подтверждается в картотеке суда. 15 ноября Вадима Мустафина, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова признали невиновными, следствие и судебное разбирательство длились больше двух лет. За это время полицейским выносили обвинительный вердикт и назначали по 8 и 8,5 лет лишения свободы. После чего дело отправили на пересмотр.

- Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 1-122/2021 о признании Бессарабова А.С., Мустафина В.К., Тропина В.А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса РФ, в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления, - пояснили в суде.

По версии следствия, в августе 2019 года наряд патрулировал улицы после Дня города. Путем угроз они уговорили девушку сесть в служебный УАЗ, а затем уехали к гаражам на улице Чайковского. Изнасилованную студентку высадили в первом попавшемся дворе, а через два дня всю троицу задержали.

- Ситуация очень неприятная, - отмечает инсайдер «КП»-Екатеринбург. - Почему судья приняла такое решение в Следственном комитете и прокуратуре не поняли. Девушке сначала угрожали депортацией, так как у нее была просрочена регистрация. А после стали намекать, что надругаются всем отделом полиции, если она не согласится «обслужить» троих.

В пресс-службе свердловской прокуратуры воздержались от комментариев. Апелляция была подана 24 ноября, но в Свердловский областной суд материалы еще не поступили.