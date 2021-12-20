«Проход будет по QR-кодам»: в парке Маяковского рассказали, когда можно будет скатиться с 17-метровой горки

Скатиться с горки можно будет, купив на сайте билет в виде QR-кода. Фото: instagram.com/park.mayakovskogo/

Парк Маяковского в Екатеринбурге может стать полноценной альтернативой ледовому городку на площади 1905 года. Так, к Новому году здесь возвели свой городок с лабиринтом, скатами, ледяными скульптурами и ледовым фонтаном в советском стиле.

ВХОД ПО QR-КОДУ, НО НЕ ТОМУ

- Этой зимой наша команда хотела сформировать локацию, доступную всем желающим, - говорит Павел Зубакин, директор парка Маяковского. - Гвоздем программы зимнего парка станет наша супергорка. Проект завершен, он проходит тестирование и освидетельствование. Если погода не подведет, то уже в пятницу в 18.00 мы ее откроем.

У горки будет три ската. Один на высоте в 10 метров, два других на отметке в 17 метров. Общая длина ската – порядка 150 метров. Он будет покрыт полимерным материалом, а не льдом, чтобы люди, скатываясь, могли лучше контролировать свою скорость. На этой супергорке в парке опробуют введение системы бесконтактной оплаты.

- Проход будет с помощью QR-кодов, - объясняет Павел Зубакин. – Но речь не о тех QR-кодах, о которых говорят в последнее время в связи с пандемией. Просто билет будет оформлен в виде QR-кода. Его можно будет купить онлайн на сайте, приобрести с помощью смартфона.

К новому году свой ледовый городок появится в парке Маяковского. Фото: instagram.com/park.mayakovskogo/

Аналогичную систему оплаты в парке хотят ввести на всех аттракционах. Но пока, признают в администрации ЦПКиО, сделать это сложно, ведь аттракционами в парке занимаются разные компании, а для введения единой карточной системы нужно договориться со всеми из них.

Если же говорить про те QR-коды, без которых сейчас ни в торговый центр, ни в ресторан не пускают, то они, скорее всего в парке Маяковского не понадобятся.

- Финальное решение по QR-кодам будет принято в конце недели на встрече с руководством Роспотребнадзора, - прокомментировал Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. Пока мы видим ситуацию, что QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, не будут действовать на территории ледового городка. Это открытое пространство. QR-кодов на вход с большой вероятностью не будет.

Но в парке отмечают, что в очередях к кассам скорее всего будет действовать масочный режим. Если говорить об украшении парка, то в пятницу в парке зажгут новогоднюю иллюминацию. Главным украшением станет новая искусственная ель. Ее украсят в советском ретро-стиле.

- Помимо этого мы украсим 20 елей на центральной аллее, - рассказывает Павел Зубакин.

Колесо обозрения готово на 100% и проходит сейчас регистрацию. Его планируют открыть в конце декабря.

НОВАЯ ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, МЕСТО ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК И БЕСПЛАТНЫЕ ТУАЛЕТЫ

В парке Маяковского рассказали в понедельник и о планах на будущий год. Так, уже с началом строительного сезона в ЦПКиО может начаться реконструкция летнего театра эстрады. Многие годы здание построенное еще в советские годы использовалось, как склад. В середине лета губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву показывали здание Театра Эстрады в парке и рассказывали о планах восстановить его. Глава региона тогда поддержал эту идею.

- В администрации города приняли наше пожелание учесть финансовые затраты, - сказал Павел Зубакин. - С началом строительного сезона приступим. Возведение нового летнего театра способно переформатировать весь пейзаж парка Маяковского. Уверен, что парк Маяковского будет другим с точки зрения событийной площадки.

О том, нужно ли будет на входе в парк предъявлять QR-коды о вакцинации, решение будет принято в конце недели, отмечают в руководстве ЦПКиО. Фото: instagram.com/park.mayakovskogo/

Также в следующем году в парке хотят начать благоустраивать зону рядом с входом в парк со стороны улицы Щорса. Это место в руководстве ЦПКиО называют «проблемным». Благоустраивать в 2022-м будут и открытый спортзал.

- Это будет полностью новая локация. Мы проведем благоустройство, все тренажеры заменим на новые, выровняем площадку, - сказал Павел Зубакин. – Уверен, в мае-июне начнем эти работы. К середине лета закончим.

Также новую детскую площадку на старом месте планируют сделать в парке. Игровое оборудование будут монтировать в разгар летнего сезона. А с весны в парке начнут работать модульные туалеты. Один будет работать на выходе из парка возле переулка Базовый и один в зоне аттракционов возле верхнего поля.

- Два модульных туалета будут абсолютно бесплатные, - добавил Павел Зубакин.

Планируют в парке создать собачью площадку. В следующем году начнутся строительно-монтажные работы и монтаж оборудования для нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая парковка, интерактивный фонтан и газон вместо асфальта: в парке Маяковского показали, как он изменится в ближайшие годы

На то, чтобы переделать его, уйдет 3-4 года (Подробнее)

В парке Маяковского построят горку высотой с пятиэтажный дом

Она станет украшением Парка горок в ЦПКиО, который может стать альтернативой ледовому городку (Подробнее)