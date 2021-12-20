Депутаты медфракции гордумы оказали помощь еще двум больницам Екатеринбурга

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Депутаты медицинской фракции Екатеринбургской городской Думы сделали новогодние подарки больницам города. Накануне Алексей Мещеряков передал оборудование для кардиологического отделения ЦГКБ №7, оно необходимо в условиях стационарного лечения. Ранее к депутату обратилось руководство больницы и попросило приобрести кислородный концентратор для проведения кислородотерапии пациентам с хронической сердечной и дыхательной недостаточностью. Еще один подарок - шприцевой насос, он используются для пациентов, которым необходимо круглосуточное медленное дозированное введение лекарственных препаратов.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- В последний год увеличилось количество пациентов, нуждающихся как в продленной кислородотерапии, так и в продленном введении лекарственных средств. Эти процедуры часто показаны людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, поэтому потребность в данном оборудовании в последнее время возросла, - пояснил заведующий кардиологическим отделением ЦГКБ №7 Павел Андреев.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

До этого в наличии было три кислородных концентратора и девять шприцевых дозаторов. С появлением нового оборудования потребность в нем для отделения на данный момент закрылась. Отметим, что сейчас в 7-ой городской больнице оказывается плановая врачебная помощь, прием и лечение коронавирусных больных не ведется. Тем не менее, врачам часто приходится лечить последствия опасного вируса.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Сегодня больницам как никогда нужна поддержка и помощь. Большая нагрузка легла на сотрудников, которые оказались на передовой, ведут прием и лечение коронавирусных больных. Много работы и в больницах, где оказывают плановую медицинскую помощь. Мы постоянно находимся на связи с врачами, стараемся оперативно реагировать на их просьбы, - рассказал Алексей Мещеряков.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Депутат Анастасия Немец совместно с всероссийской акцией «Мы вместе» закупила для паллиативного отделения ЦГКБ№6 различные медицинские и хозяйственные средства, необходимые в ежедневной работе. Это 800 масок, 25 упаковок памперсов для взрослых, а также более десятка хознаборов с мылом, стиральным порошком, зубной пастой и т.д.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Борьба с новой коронавирусной инфекций, перевод медицинских учреждений города в ведение региона, проведение массовой вакцинации – всё это легло на плечи медиков. И для того, чтобы их главная задача – оказание качественной медицинской услуги жителям не ушла на второй план, мы стараемся оказать максимальную поддержку. Сегодня у меня выстроен диалог с руководством 6-ой городской больницы. Здесь вновь заработало паллиативное отделение. При участии всероссийской акции #Мывместе решили передать средства гигиены, средства индивидуальной защиты, чистящие средства и т.д. Это то, что нужно здесь и сейчас, - рассказала Анастасия Немец.

Ранее совместно с депутатом Алексеем Вихаревым был закуплен и передан в 6-ую горбольницу переносной холодильник для хранения вакцины «Спутник V». Сегодня он используется для выездной вакцинации на предприятия и в профессиональные образовательные учреждения.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

- Для нас, депутатов группы «Помощь и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга», 2021 год был очень продуктивным. Все вместе за почти 10 месяцев мы вложили более 15 миллионов рублей в развитие нашей городской медицины. Закупали оборудование, транспорт и средства защиты для наших больниц. Привлекали в помощь нашим медработникам волонтеров. Внесли весомый вклад в вакцинацию населения. Первыми в России мы запустили акцию «Вакцинация в каждый двор», в ходе которой горожане могли привиться в организованных нами пунктах рядом с домом. Сейчас эти пункты работают в торговых центрах, теплых помещениях. Всего с начала июня и до конца декабря мы помогли вакцинироваться более, чем 20 тысячам жителей. В новом году мы продолжим эту работу. Пандемия вряд ли отступит, поэтому все эти направления работы медфракции будут актуальны и в 2022 году, - рассказал лидер медицинской фракции Алексей Вихарев.