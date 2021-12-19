«От удара вылетели из машины»: на свердловской трассе в жуткой аварии погибли два человека

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 286 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» утром, 19 декабря, произошло жуткая смертельная авария. Легковушка влетела в грузовик. От удара 65-летняя водитель и пассажир-мужчина Lifan вылетели из машины на дорогу. Оба скончались от полученных травм до приезда медиков.

- Водитель автомобиля Lifan при движении в сложных метеорологических условиях, связанных с выпадением обильных осадков в виде снега, двигалась со скоростью, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, в результате чего не справилась с управлением и допустила занос автомобиля с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение со встречной грузовой автомашиной Iveco, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина, которая находилась за рулем легковушки - жительница Тюменской области. Она имела стаж управления автомобилем 14 лет. Личность погибшего мужчины еще устанавливается.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Сотрудники МЧС, чтобы автомобиль не загорелся, отключили аккумуляторные батареи.

Водитель грузовика в аварии не пострадал. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что двигался по своей полосе, когда неожиданно легковушку занесло и выкинуло прямо перед ним. Он вывернул руль влево и затормозил, но столкновения избежать не удалось. Медосвидетельствование показало, что водитель Iveco был трезв.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе выбирать скоростной режим, исходя из дорожных и метеорологических условий, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, которые могут привести к ДТП, а также во время движения использовать ремни безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ревдой в столкновении двух легковушек пострадали трое детей. Водитель Chevrolet вылетела на встречную полосу в Ford (подробнее)