Магомед Исмаилов бросил вызов самому знаменитому средневесу России - Александру Шлеменко Фото: RCC

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Магамед Исмаилов договорились о бое в Екатеринбурге. Он пройдет летом 2022 года. Его уже называют главным боем года. Организацию этого поединка обсуждают давно. Он пройдет под эгидой российской организации RCC.

Магомед Исмаилов, известный, как «Лысый хищник» бросил вызов самому знаменитому средневесу России - Александру Шлеменко, когда вышел в клетку после турнира RCC 10.

- Я пришел сюда в поисках человека, бойца, который готов зарубиться со мной в пятираундовой схватке, у которого стальные кулаки. Чисто хочу зарубиться, и, как я понял, в этом зале его нет. Он зарекомендовал себя как рубака. Я пришел конкретно за ним, - сказал Магомет Исмаилов, намекая на Шлеменко.

Александр Шлеменко подключился по видеосвязи и ответил "Лысому хищнику" Фото: RCC

Александра Шлеменко действительно не было в зале, но он подключился по видеосвязи и ответил Магомеду Исмаилову.

- Мага, ты такой громкий, что тебя слышно даже в Омске, - сказал Александр Шлеменко. - Вызов принят, давай готовься.

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко заявил, что в RCC ждут бойцов в клетке при условии, что они обсудят это с ними наедине.

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко уже отреагировал на договоренность бойцов Фото: RCC

- Шторм vs Лысый Хищник. Да будет рубка лоб в лоб, кость в кость. Я ведь обещал вам хорошие новости. У Саши реально стальные… кулаки, - написал позже Магомед Исмаилов в своем Instagram.

Отметим, нижнетагилец Магомед Исмаилов в предыдущей схватке уступил Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. До этого Исмаилов не проигрывал 12 боев подряд, лишь один из них завершив вничью.

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