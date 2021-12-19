Под Ревдой в столкновении двух легковушек пострадали трое детей

Водителя занесло из-за неправильно выбранной скорости автомобиля Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 9 километре трассы Ревда-Дегтярск-Курганово в субботу днем, 18 декабря, в аварии пострадали пять человек, из которых трое - дети. Женщина 37 лет за рулем Chevrolet Aveo, в котором ехали трехлетний малыш и 12-летний подросток, не справилась с управлением и въехала во встречный Ford Kuga, в котором находились помимо 54-летнего водителя 43-летняя женщина и семилетний мальчик.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигаясь по автодороге со стороны Ревды в сторону Дегтярска не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не учла дорожные и метеорологические условия, допустила занос автомобиля, с выездом на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Kuga, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

С травмами различной степени тяжести в ГБУЗ СО «Первоуральскую городскую больницу» доставили водителя, трехлетнего ребенка и подростка из Chevrolet Aveo и женщину с мальчиком из Ford Kuga.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

И дети и взрослые в момент аварии были пристегнуты. Кроме того, несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах соответствующих их росту и весу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции напоминают, что водителям необходимо учитывать дорожные условия и соблюдать скоростной режим.

- В связи с изменением погодных условий состояние дорожного полотна изменяется, необходимо помнить, что движение нужно осуществлять с такой скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации, - добавили в ГИБДД.