На Урале в ДТП с грузовиком погибла пенсионерка

Женщина получила смертельные травмы Фото: ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

На 168 километре автодороги «Екатеринбург-Серов» вечером в субботу, 18 декабря, произошла смертельная авария. От полученных в ДТП травм скончалась 65-летняя водитель Toyota Auris.

- Водитель автомобиля Toyota Auris следуя по автодороге «Екатеринбург-Серов» со стороны Екатеринбурга в сторону Серова допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем MAN следующим во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Видео с места ДТП опубликовали в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)». На кадрах видно, что легковушку сильно помяло. По словам очевидцев, женщина зажало в машине. Доставать ее пришлось спасателям.

Работающие на месте аварии сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское» осмотрели место происшествия и установили личность погибшей. Известно, что во время ДТП женщина была пристегнула. Была ли она в состоянии алкогольного опьянения теперь предстоит выяснить с помощью экспертизы в медицинском учреждении.

- Обращаемся ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, - добавили в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напоминают, что за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном правонарушении - лишение прав на 1 год.

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