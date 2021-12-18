«Хочу движуху»: Уральская фанатка Бритни Спирс бросила руководящую должность в банке, чтобы пародировать американскую певицу

Бекшаева развивает свои вокальные данные, учится петь в той же манере, что и ее любимица. Фото: предоставлено героиней публикации

Дебютный клип Бритни «Baby One More Time» взорвал музыкальные чарты еще в 1998 году. Тогда о певице узнала и Алевтина Бекшаева из закрытого города Новоуральск. С тех пор она стала одной из самых преданных поклонниц певицы. Алевтина рассказала «КП»-Екатеринбург на какие жертвы ей пришлось пойти ради любви к Бритни и как она побывала на ее концерте в Москве.

«НА КОНЦЕРТЕ Я ПЛАКАЛА ОТ СЧАСТЬЯ»

- Все началось с выхода клипа Бритни в 1998 году. Мне было 9 лет. Я увидела первый клип Бритни и поняла, что это какая-то совсем иная исполнительница. Она обладает отличной хореографией, в ее выступлениях все очень гармонично. Я видела в ней сильную личность, а не серую массу, - рассказывает Алевтина.

. Будучи студенткой, Алевтина переехала в Екатеринбург. Тогда она уже состояла во всех фан-клубах певицы. Фото: предоставлено героиней публикации

С того момента комнату Алевтины стали украшать плакаты с изображением певицы. А сама она стала копировать ее стиль и даже гардероб. С возрастом увлечение песнями золотой эпохи канала MTV не утихло. Будучи студенткой, Алевтина переехала в Екатеринбург. Тогда она уже состояла во всех фан-клубах певицы. Как-то раз Бекшаева увидела, что клуб отмечает День рождения Бритни Спирс. Забавы ради она предложила организаторам выступить в качестве двойника американской поп-дивы.

- Мне тогда был 21 год. Я не пела профессионально, но пародировать манеру Бритни умела. Когда я написала клубу, что мне хотелось выступить на их сцене, я конечно ни на что не рассчитывала. В назначенный день я пришла в клуб. Мне было страшно, но я выступила удачно, - вспоминает Алевтина.

За первое выступление ей не заплатили ничего. Как признается сама девушка, для нее было большим счастьем просто петь любимые песни, и она бы даже сама готова была платить, лишь бы ей дали выступить.

Алевтина смогла встретиться с американской певицей. Фото: предоставлено героиней публикации

После окончания института родители подарили ей билет на выступление Бритни Спирс в Москве.

- В 2013 год Бритни прилетала в Москву. Когда мне родители подарили билет, я плакала от счастья. Я прилетела, заселилась неподалеку от Олимпийского. Перед концертом была встреча фанатов, и на ней мне удалось сфотографироваться с Бритни. У меня даже слов в тот момент не было, я стояла с буклетом, приобняла ее и не могла даже поверить в то, что моя мечта сбылась, - вспоминает Алевтина. – Автограф, конечно же, ее взяла. Кстати, он и сейчас висит в моей комнате. На концерте я видела Бритни на расстоянии вытянутой руки. Я рыдала от радости и восторга, сорвала голос, спела любимые песни.

«ХОЧУ ФАН-КЛУБ»

У Алевтины два образования – менеджмент и психология. На протяжении девяти лет она работала в банковской сфере. Была на руководящей должности. (Какой конкретно, девушка предпочла не говорить – Прим. ред.) Но месяц назад Бекшаева ушла в свободное плавание.

- Сейчас я временно не работаю. Но у меня есть идея, открыть в марте фан-клуб Бритни Спирс в Екатеринбурге. Хочу, чтобы была общая движуха, где фанатов бы приглашали на праздники. Я знаю много фанатов, которые с радостью туда пойдут, - говорит пародистка.

К тому же сейчас у нее появилось свободное время, чтобы плотнее заняться пародией на Бритни. В частности Бекшаева развивает свои вокальные данные, учится петь в той же манере, что и ее любимица. Что же касается мероприятий, то обычно Алевтину приглашают выступать на конкурсы красоты и модные показы.

Алевтина и Бритни очень похожи. Фото: предоставлено героиней публикации

- У меня много друзей, которые их организуют. Да я и сама когда-то была участницей показов. Ближе к 30 годам меня стали приглашать чаще. Одеться как Бритни довольно просто. В 2000-м это были короткие топы и джинсы, каблуки высокие. Конечно, сейчас в моем гардеробе есть такие же наряды, как у нее. Мне их сшили на заказ, - рассказывает пародистка.

Пока Алевтине не удалось монетизировать свое увлечение, однако как-то раз после мероприятия за три песни в образе Спирс, она получила 6 000 рублей. Этой суммы хватило покрыть затраты на образ.