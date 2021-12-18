Из-за норвежского циклона на Средний Урал идут аномальные холода

На Урал пришли снегопады, которые в ближайшие дни сменятся морозами Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В ближайшие несколько дней в Екатеринбурге и Свердловской области будут идти умеренные снегопады, после чего осадки прекратятся, а в регионе резко похолодает.

- По мере перемещения серии циклонов с Норвежского моря в центр Европейской части и далее в Поволжье и на Урал, в период с 18 по 25 декабря в большинстве районов ожидается понижение температуры, в ряде регионов установление аномально холодной погоды со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7° и более, - рассказывают в Гидрометцентре Екатеринбурга.

В понедельник, 20 декабря, в городе будет – 6…-7 градусов, снегопад, ветер южный 2-3 метра в секунду.

Во вторник, 21 декабря, ожидается всего – 4 градуса, снегопад продолжится, ветер сменится на юго-восточный, 3 метра в секунду.

В среду, 22 декабря, в городе будет – 4…- 6 градусов, к ночи похолодает до – 13 градусов. Снегопад продолжится. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Так, в четверг, 23 декабря, в Екатеринбурге ожидается к вечеру понижение температуры к вечеру с - 14 до - 18 градусов. Ночью и вовсе будет – 20 градусов.

В пятницу, 24 декабря, в уральской столице будет – 19 … - 21 градус. Пройдет небольшой снег, ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.