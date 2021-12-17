В Екатеринбурге из-за пандемии выросли цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Но в наше пандемийное время на Волшебников ложится большая отвественность: ведь нужно не просто приехать по указанному адресу, но и показать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года остается ровно две недели. Поэтому родители в спешке ищут Деда Мороза, который сможет порадовать дитя. Но в наше пандемийное время на Волшебников ложится большая ответственность: ведь нужно не просто приехать по указанному адресу, но и показать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. «Комсомолка» узнала, как эти требования отразились на ценниках аниматоров.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЫСТУПЛЕНИЕ?

Менеджеры праздничных агентств «Детки Непоседки», «Аниматор Kids», «Карамелька», «Солнечный Я», рассказали, что их Цены на 30-минутное выступление зависят от даты, количества актеров и самой аудитории. От 2 500 тысяч рублей придется выложить за выступления одного Деда Мороза, а от 4 000 рублей, если он со Снегурочкой. Поздравить под бой курантов в новогоднюю ночь актеры готовы за 14 000 рублей.

- Цены повысились на 500 рублей. Минимальная стоимость тридцатиминутного выступления от 3 000 – 5 000 рублей, – рассказывает менеджер агентства «Карамелька» Ирина.

Поздравить под бой курантов в новогоднюю ночь актеры готовы за 14 000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В агентствах объясняют рост цен тем, что увеличилась стоимость расходных материалов. Кроме того, на цены повлияли и ограничительные меры. Менеджеры компаний уверяют, что на работу берут только тех людей, которые оформили санитарные книжки и прошли полный курс вакцинации. Что же касается вопросов с ПЦР-тестами на коронавирус, то здесь у компаний два пути: на крупных мероприятиях их оплачивают сами агентства. А если это детские утренники, то здесь общая стоимость анализа делится и возлагается на родителей.

- Ориентируемся по ситуации, наши сотрудники поставили прививки и у них есть QR-код. У родителей, которые приводят детей на праздник, мы также требуем QR-код. Если мероприятия большие и крупные, то оплачиваем ПЦР сами. Если это небольшое и частное, то родители сами оплачивают тесты. А у нас сейчас только частные мероприятия остались, так как действует запрет на массовые, - рассказала менеджер Лора компании «Аниматор Kids».

Менеджеры компаний уверяют, что на работу берут только тех людей, которые оформили санитарные книжки и прошли полный курс вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К тому же, в агентствах также рассказали, что при необходимости актеры готовы надевать маски. А перед входом в квартиры они обязательно обрабатывают руки антисептиком.

Для тех, кто не готов платить есть антикризисный вариант. Дед Мороз готов поздравлять ребятишек онлайн. Такое поздравление обойдется в 500 рублей за 2 – минутное выступление, которое останется с заказчиком навсегда.

КАК ДЕЛА У ЧАСТНЫХ ДЕД МОРОЗОВ?

Мы прозвонили шесть Дедов морозов, которые предлагают свою программу по объявлениям на Avito. Как утверждают частные Дедушки Морозы, они уже поставили прививки и обзавелись OR-кодам. Кроме того, они указывают это в своих объявлениях. Делать тесты на коронавирус перед выступлением они не планируют. Встречаются предложения выездов даже с собакой. Цены на выступление частных Дедушек и Снегурочек варьируются от 1 500 до 8 000. Естественно, что ценник взлетает ближе к самым горячим датам - 30, 31 декабря. А заказов у них пока хватает.

- Мы привитые и переболевшие, поэтому у нас QR-код есть. Показываем его заказчикам, конечно же. Выступаем в паре со Снегурочкой. Если заказать 30-минутное выступление после 25 декабря, то цены будут от 3 000 рублей. Но ПЦР-тесты не делаем перед выступлениями, - рассказывает один из аниматоров Антон.

Некоторые аниматоры готовы работать сверхурочно. Поэтому, заказов у них более чем достаточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые аниматоры готовы работать сверхурочно. Поэтому, заказов у них более чем достаточно.

- Конечно, у меня есть QR-код и его приходится показывать. Еще санитарная книжка у меня оформлена. Работаю также и в агентстве, а по совместительству частные заказы беру. Их пока хватает. ПЦР–тесты перед выступлениями не делаем, – говорит снегурочка Яна.

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Нескольким компаниям, а также детским театрам и вовсе пришлось закрыться. Теперь костюмы персонажей пылятся в шкафу. Виной всему пандемия и высоченная конкуренция.

- С марта 2020 года не работаем. Основным наши заказчикам были детские сады. А теперь из-за коронавирусных ограничений все очень сложно. Держать штат ради двух частных заказчиков нам невыгодно. От государства не было никакой поддержки у нас осталось очень много реквизита, костюмов, которые теперь хранятся в гараже у директора. Нужна аренда помещения, которую надо оплачивать. Государство не стало нас поддерживать, - вздыхает Маргарита, менеджер драматического театра «В гостях у сказки».

К тому же, в агентствах также рассказали, что при необходимости актеры готовы надевать маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свой бизнес владельцы уже выставляют на продажу и больше не берут заказы. Не рентабельно, ведь частники предлагают выступления за меньшую стоимость.

- У нас в этом году не ведется запись на праздники, а бизнес я выставила на продажу. Изжила себя эта тема. Конкуренция растет и уже слишком много появилось предложений, где стоимость поздравления начинается от 500 – 1000 рублей. Но обычно люди заказывают их, видят фотографию в объявлении, а на деле к ним совсем не такие приходят, - говорит Валерия из компании «Дед Мороз 96». - И если перед каждым выступлением артиста делать ПЦР-тесты, то и стоимость самого заказа вырастет. Но это тоже не гарантирует безопасность. За вечер, бывало, несколько квартир проходишь, и заказов много. Выступать в масках? Да это просто смешно! Работа Деда Мороза не в том, чтобы просто прийти и выступить.

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