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Происшествия17 декабря 2021 14:05

Не справился с управлением: на Урале в столкновении фуры и иномарки погибла семейная пара

Также в ДТП серьезно пострадал пассажир легковушки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На свердловской трассе под Серовом в столкновении иномарки Fiat Albea и фуры Scania погибли два человека, еще один получил серьезные травмы. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что за рулем легковушки сидел 51-летний мужчина, на скользкой дороге он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовую машину.

- 71-летняя пассажирка на заднем сидении от полученных травм погибла на месте ДТП до приезда скорой. Водитель этого же автомобиля успели доставить в больницу, где он и скончался. 48-летний пассажир с переднего сидения отделался травмами различной степени тяжести, его также госпитализировали, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что погибшие были супругами, они ездили в магазин за строительными материалами, они приехали в Серов специально из Карпинска. Во время движения водитель и пассажир переднего сиденья были пристегнуты ремнем безопасности, а пассажир заднего сиденья - нет.

За рулем фуры сидел 41-летний мужчина, в аварии он не пострадал и объяснил, что легковушка вылетела на встречную полосу неожиданно, поэтому экстренное торможение не помогло, избежать столкновения не удалось. Экспертиза определит, был ли нетрезвым погибший водитель иномарки.

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