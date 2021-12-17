В Екатеринбурге с нового года поднимут плату за детский сад

В мэрии объяснили изменения ростом себестоимости услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге с 1 января 2022 года родители начнут больше платить за пребывание детей в муниципальном садике. Плата увеличится на 3,7%. Такое распоряжение выпустил департамент образования города.

- Плата, взимаемая с родителей детей дошкольного возраста, на 2022 год будет производиться с учетом режима пребывания и возраста ребенка, - объяснили в telegram-канале департамента.

В мэрии рассказали, сколько родители будут платить за садик в Екатеринбурге с 2022 года. Плата изменится следующим образом:

В группах раннего возраста для детей от двух месяцев до трех лет

- стоимость группы на четыре часа с одноразовым питанием вырастет с 830 до 850 рублей

- цена полного дня с пребыванием на 10,5 часов увеличится с 2 700 до 2 790 рублей

- плата за группу полного дня с пребыванием на 12 часов вырастет с 2 840 до 2 940 рублей

В группах дошкольного возраста

- стоимость пребывания на четыре часа с одноразовым питанием подорожает с 980 до 1 000 рублей

- цена за полный день на 10,5 часов увеличится с 3 170 до 3 270 рублей

- плата за полный день с пребыванием в течение 12 часов вырастет с 3 340 до 3 450 рублей

При этом родителям уже начали скидывать объявления о поднятии стоимости пребывания детей в детских садах. Одна из мам поделилась с «КП-Екатеринбург» фотографией уведомления.

Родителям уже начали приходить уведомления о поднятии платы за садик. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Замначальника департамента образования мэрии Екатеринбурга Михаил Ладейщиков объяснил, что повышение платы за детский сад связано с ростом себестоимости услуги. Это было подтверждено на заседании тарифной комиссии, которая состоялась летом 2021 года.

- Общее удорожание составило не более 3,7%, что позволяет нам сохранить то качество услуги, которое было достигнуто за последние годы. При этом я хочу отметить, что средняя себестоимость содержания ребенка в месяц составляет 11 500 рублей – это при пребывании в течение 10,5 часов, - объяснил он.

Ладейщиков добавил, что родители оплачивают не больше 30% от суммы, которая уходит на услугу. Остальные деньги вносят из бюджет города.

Ранее, в январе 2019 года цена за муниципальный детский сад в Екатеринбурге выросла на 4%. А в январе 2021 года плата увеличилась на 3,3%.

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