«Урал вас выпинывает»: свердловские шаманы не выдержали травли соседа и уехали на «семерке» деда в Крым с 5 000 рублей в кармане

В кармане оставалось только пять тысяч рублей, но парочку это не остановило. Фото: Александр Захаров.

Надежду Береговую и Андрея Салоху в родном Березовском называют городскими шаманами. Вместе они уже четыре года. Ей 39 лет, ему – 50. Во время пандемии оба оказались без денег и работы. Тогда же им в голову пришла экстремальная идея – бросить все и рвануть в Крым. В кармане оставалось только пять тысяч рублей, но парочку это не остановило.

СВЕЛА СУДЬБА

Надежда родилась и выросла в городе Березовский Свердловской области. По ее словам в ее роду были ведуньи. Сама же она поняла, что чувствует больше, нежели обычные люди, где-то с 19 лет. Подруги нередко обращались к ней с просьбой погадать или дать совет в непростой жизненной ситуации.

- У меня бабушка имела силы и была ведуньей, поэтому нередко помогала людям справиться с их внутренними переживаниями. Рассказывала им, как будет выглядеть их будущее. Прабабушка тоже увлекалась этим делом. А затем и я начала практиковать гадания, делала людям чистки. Но в шаманизм пришла уже позже, - рассказывает Надежда.

Подруги нередко обращались к ней с просьбой погадать или дать совет в непростой жизненной ситуации. Фото: Станислав Белоглазов

Помимо ведических дел, Надежда работала в обычной компании риелтором. Сейчас ей 39 лет. От первого брака у нее остался десятилетний сын. Четыре года назад она встретила с Андреем, причем свела их странная ситуация.

- Ко мне ехал свататься мой молодой человек. А я как назло себя чувствовала плохо. Состояние было тревожное, я обратилась за помощью к знакомому, а он в свою очередь рассказал мне про шамана Андрея. У моей прабабушки была очень похожая ситуация, поэтому я отложила сватовство, - вспоминает шаманка. - Андрей, увидев, мою фотографию сразу же ко мне приехал и, как только он перешагнул порог моего дома, я поняла, что это любовь.

Уже через неделю Надежда и Андрей стали жить вместе. Свои отношения они не зарегистрировали. Говорят, что им хорошо и без штампов.

ВАМ ПОРА ПОКИНУТЬ ЭТУ ЗЕМЛЮ

- Мы стали встречаться и начинали изучать темы шаманизма, проводили практики, знакомились с другими шаманами, - продолжает Надежда. Так и стали городскими шаманами.

Уже через неделю Надежда и Андрей стали жить вместе. Фото: Александр Захаров.

Пара жила в Березовском в частном доме. Они совместно проводили обряды и чистки для тех, кто к ним обращался. Однако не все восприняли деятельность Нади и Андрея серьезно. На шаманов начали жаловаться соседи. По словам Надежды, один из соседей даже написал на них заявление в полицию, мол, они не кормят своего северного оленя. В итоге животное забрали зоозащитники.

- Доходило даже до того, что сосед пугал нас оружием. И даже как-то раз поджег нам забор, - жалуется Надежда.

При этом на резонный вопрос о том, обращались ли они в полицию, Надежда ответила отрицательно. Якобы, потушили забор и на этом все.

В это же время началась пандемия. С работой у пары стало напряженно.

- Андрей у меня мастер на все руки, стал подрабатывать разнорабочим, а его кинули на деньги. Мы остались практически ни с чем, - вздыхает Надежда. – Тогда обратились за помощью к своей наставнице, а она нам и говорит: «Вам пора покинуть эту землю. Урал вас просто выпинывает».

Надежда же для себя решила, если кардинально менять жизнь, то до конца и вязала себе псевдоним Юма Севера. Фото: Александр Захаров.

В августе семья приняла решение собрать вещи и рвануть на постоянное местожительство к морю, а именно в Крым.

- Мы потеряли все, поэтому и решились на этот эксперимент. Из денег у нас оставалось всего 5000 рублей. Но мы решили, что не пропадем. Будем останавливаться, подрабатывать, если закончатся деньги, - продолжает Надежда. – Дедушка подарил нам свою машину, синюю ладу «семерку». Мы загрузили ее вещами, сзади посадили моего 10-летнего сына. Сели в машину и поехали к морю абсолютно счастливые.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Знакомые и друзья пары по-разному отнеслись к их авантюре. Кто-то ругал, мол, дураки, едете в никуда, да еще с ребенком. Другие наоборот желали добра и удачи. Надежда же для себя решила, если кардинально менять жизнь, то до конца и вязала себе псевдоним Юма Севера.

- Мы почти не останавливались, ребенок чувствовал себя прекрасно и был увлечен дорогой. Перекусы устраивали в полях, где-то на заправках за пирожками забегали. Варили кофе на костре, спали в машине, - рассказывает Юма. – А наша «семерка»? Да она лучше любой иномарки в миллион раз! Все деньги мы потратили на бензин. Его хватило до Тольятти. А потом, я гляжу, а мне друзья наши деньги переводят. Помогали, хотя я их и не просила.

В августе семья приняла решение собрать вещи и рвануть на постоянное местожительство к морю, а именно в Крым. Фото: Станислав Белоглазов

На карту им приходили переводы разных сумм. Кто-то жертвовал 100 рублей шаманам-энтузиастам, а кто-то отправлял и тысячи рублей. Путь до Крыма занял у них два с половиной дня.

- Бесплатные дороги в Волгограде, где федеральная трасса, это полнейший кошмар. Вы не представляете, как мы перепугались, когда дорога резко закончилась, и начались какие-то камни. Дорога была просто кусками. Ладно хоть колеса целы остались, - делится Юма. – А еще в Крыму, когда спускались, у машины внезапно отказали тормоза. Одна из запчастей перегрелась. Мы, конечно, были в ужасе, ведь дорога узкая, одно неверное движение и ты вылетишь с нее. Благо, мой Андрюша держал все под контролем. Он спустился на ручнике. А затем, мы нашли в магазине нужную нам автозапчасть. Выдохнули, когда добрались.

Путешествие свердловчан закончилось в городе Саки. Поначалу они остановились на базе отдыха «Уралочка в Крыму » в качестве разнорабочих. Там же начали знакомиться с местными шаманами и искать клиентов.

- Сейчас люди от отчаяния начали обращаться к черными ведьмам и колдунам. Некоторые задумываются над тем, чтобы привороты делать. Думают, что приворот – это красивая сказка про любовь. И никто не думает о последствиях. А ведь черная магия выворачивает жизнь наизнанку, - объясняет Юма. - Тут и психосоматические болезни, и кавардак в делах. Мы таким людям очищаем поля, выводим на духовный уровень, чтобы они раскаялись, понимали, за что им прилетело.

Путь до Крыма занял у них два с половиной дня. Фото: Станислав Белоглазов.

В скором времени семья планирует переехать в свой домик в небольшом горном поселке. Недвижимость Надежде и Андрею помогли купить родители, продав дом в Березовском.

- Три месяца дом отстаивали, чтобы он другим покупателям не достался. Мы с Андрюшей будем жить у подножья горы Бойко. Еще ее по-другому называют крымская Шамбала, - продолжает Юма. – Теперь, у нас совершенно иная и счастливая жизнь. Мы нашли свое место. Но идеально подходит для нашей работы.

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