Пять дел, которые должен успеть сделать каждый в Екатеринбурге до Нового года

На Площади 1905 года уже сооружают ледовый городок. Вот-вот привезут 50-метровую елку. Сейчас кажется, что времени до 31 декабря еще предостаточно. Но вот увидите: навалятся предновогодние хлопоты, конец года на работе, в школах и садиках у детей… А там уже долгожданные праздники.

Хочется успеть как можно больше в этом году. Закрыть долги, переделать все, до чего не дошли руки. Современная мудрость гласит: успевает везде тот, кто знаком с тайм-менеджментом. То есть правильной организацией личного времени. Разделить дела на важные и не очень, составить расписание и последовательно вычеркивать из него пункты. Самое сложное — начать. А там уже будете получать удовольствие от очередной галочки, которую мысленно поставите напротив успешно выполненного дела.

Мы подготовили список самых важных дел, которые нужно успеть сделать до Нового года екатеринбуржцам.

1. Украсить квартиру или дом

Вариант оставить все как есть и не украшать жилье не рассматриваем. Сейчас вам и домашним как никогда нужны добрые эмоции. Переливы гирлянд и блеск мишуры станут добрым подспорьем, которое придаст эмоциональных сил. Если декор остался с прошлых лет, то одной проблемой меньше. Сделайте уборку дома и приступайте к украшению. В противном случае по дороге с работы или учебы домой покупаем нужные аксессуары.

Остается решить, ставить полноценную елку/пихту или ограничиться лапником в вазе. Лучше покупать не ранее чем за десять дней до празднования — некоторые деревца быстро осыпаются. А может, пора наконец приобрести искусственную елку?

2. Подарки каждому

Открываем «Заметки» в смартфоне или по старинке берем блокнот. Рисуем три столбика: «коллеги», «близкие и родственники», «другие». Пишем имена всех претендентов на подарки. Столбик «другие» — это знакомые, с которыми мы общаемся и хотим сделать приятный жест в их сторону.

Теперь напротив каждого имени дописываем, что именно будем дарить. Для коллег и пункта «другие» имеет смысл выбрать один-два вида подарков. Вам важно подсчитать их число, чтобы закупить на всех. С пунктом «близкие» сложнее — тут уже индивидуальный подход. Осталось прикинуть, где в Екатеринбурге можно закупить такую кучу презентов?

Раз мы занялись тайм-менеджментом, наша цель — решить как можно больше задач за меньшее время. Здесь идеально выручает Яндекс.Маркет, где можно купить любые товары. На одной площадке можно найти все, что угодно — от корма для питомца до детского конструктора или телевизора. На сервисе уже работает раздел «Новый год», где можно найти варианты подарков и домашнего декора к празднику, купить елку и многое другое. А еще выручит экспресс-доставка. Товар по Екатеринбургу привозят за 1-2 часа. Берите на заметку, если забыли кого-то упомянуть в своем списке подарков и нужно срочно купить что-то стоящее. Или разбились праздничные бокалы,перегорела гирлянда, вы хотите порадовать ребенка новой игрушкой.

3. Распланируйте январь

Перед Новым годом у многих появляется тайное guilty pleasure — «предосудительное удовольствие»: провести застолье, а потом два-три дня не выбираться из кровати, всецело отдаваясь неге. Но рано или поздно безделье надоедает, поэтому мы начинаем искать какие-то варианты досуга.

Серфим по поисковикам, куда сходить в Екатеринбурге, открыт ли каток у башни «Исеть» и какие тюбинговые трассы запустили в Свердловской области. Потом оказывается, что многие места уже раскуплены, никуда не попасть. Поэтому отличным решением будет заранее расписать январские каникулы по дням. И сразу забронировать, пока еще есть места. А может быть, вы давно хотели пересмотреть любимый сериал или подборку фильмов? Тут тоже можно выстроить индивидуальное расписание.

4. Разрешить финансовые вопросы

Ежегодно коммунальщики очень любят напоминать жителям про традицию: «В Новый год — без долгов». Мы тоже призываем по мере возможности расквитаться с ними. А еще проверьте кредитные карты, ипотеку и прочие финансовые обязательства. Помните, что в каникулы платежи в банковской системе идут дольше. Можно ненароком получить пеню или другую санкцию. Так что еще раз пересматриваем платежки за ЖКХ, проверяем баланс в банковских приложениях на смартфоне и подбиваем семейную бухгалтерию.

5. Купить все к праздничному столу

На новый, 2022-й хочется поставить на стол все лучшее. А ведь некоторые успевают отпраздновать наступающий еще два-три раза до боя курантов. Например, с коллегами или друзьями, которые уезжают на праздники. И каждый раз нужно бежать в магазин, потом еще что-то докупать.

Наш совет: составьте основательный и исчерпывающий список блюд и продуктов, которые вы хотите видеть на праздничном столе или столах. Один раз едете в гипермаркет или заказываете доставку всего и вся, что не портится и может храниться до праздников. Не покупаете только продукты, для которых важен срок годности. Например, овощи или хлеб. Их всегда можно взять в магазине у дома. В итоге стратегический запас продуктов и напитков готов — осталось приготовить и сервировать стол.

Планируйте свои праздники и окончание года. Тогда все пройдет идеально: вы и близкие отдохнете и начнете рабочий январь полными сил.