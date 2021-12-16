Летели со скоростью 160 км/час: в Екатеринбурге двое пьяных парней попали в ДТП на каршеринговом авто

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ночь на 16 декабря полицейские во время очередного дежурства попытались проверить каршеринговый Volkswagen Polo, однако водитель иномарки резко нажал на педаль газа и решил скрыться, из-за чего автоинспекторы пустились в погоню. Во время преследования они по громкоговорителю требовали остановиться, но это не помогло.

- Водитель иномарки проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, со скоростью около 160 километров в час, тем самым подвергая опасности себя и окружающих, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В какой-то момент, когда беглец и полицейские проносились по улице Донбасской, водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся. Его 19-летний непристегнутый пассажир вылетел из салона и получил различные травмы, его увезла скорая.

- Установлено, что за рулем иномарки находился 20-летний мужчина, имеющий стаж вождения всего один год. Водитель в момент аварии был пьян – 0,495 мг/л в выдыхаемом воздухе, - добавили в городском ГИБДД.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Нерадивого водителя привлекли к ответственности за нетрезвое вождение, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и за невыполнение требования сотрудника полиции.