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Общество15 декабря 2021 14:00

«Первая зима не в реанимации»: Мама Саши Лабутина с СМА, рассказала о его состоянии после укола самого дорогого лекарства в мире

Юлия Лабутина больше года собирала деньги, чтобы спасти жизнь своему сыну
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Укол лекарства «Золгенсма» стоит больше 160 миллионов рублей

Укол лекарства «Золгенсма» стоит больше 160 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как трехлетнему Саше Лабутину поставили укол самого дорогого лекарства в мире от СМА, прошло четыре месяца. Укол лекарства «Золгенсма» стоит больше 160 миллионов рублей. Оно сможет не только остановить развитие болезни, но и поможет улучшить общее состояние малыша.

Сейчас малыш проходит курс реабилитации

Сейчас малыш проходит курс реабилитации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря лекарству, Саша немного окреп и теперь может выходить из дома. Сегодня он вместе с мамой впервые побывал на всероссийской акции «Елке желаний». Она стала первой праздничной ёлкой в жизни мальчика.

Мама мальчика Юлия Лабутина поделилась с «КП»-Екатеринбург, как чувствует себя ее сын после укола этого препарата.

- Мы крепчаем. Это наша первая зима, когда мы вообще куда-то выходим. Мы не задыхаемся от соплей и слюней, можем сидеть. Саша теперь может держать голову. Мы сейчас гипсуемся, корректируем наши мышцы, - рассказала Юлия.

Малыш впервые смог побывать на новогодней елке

Малыш впервые смог побывать на новогодней елке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, деньги на спасительный препарат для Саши собирали больше года. Почти 45 миллионов рублей помогли семье собрать неравнодушные люди. Но этих денег не хватало, а время терять было нельзя - препарат «Золгенсма» можно ставить либо до двух лет, либо до 21 килограмм веса.

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