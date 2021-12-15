Екатеринбуржцам впервые покажут уникальную коллекцию ретро-фотографий Пассажа, каким он был раньше

Советские женщины любили покупать модные шляпки в Пассаже. Фото: Федор Гнипп, Музей истории Екатеринбурга

В Музее истории Екатеринбурга в этот четверг открывается новая выставка. Она посвящена одному из главных промтоварных магазинов нашего города в советский период. Речь идет об универмаге «Пассаж», который до 2012 года стоял между администрацией Екатеринбурга и улицей Вайнера. В 2012 году его снесли, а на его месте построили одноименный торговый центр, в оформлении фасадов которого использованы фасады того старого «Пассаж».

- В разные годы здание «Пассажа» именовалось то «Вавилонской башней», то «Торговой башней» и «торговыми рядами», - рассказывают в Музее истории Екатеринбурга. - Универсальная торговля началась здесь в 1934 году. А уже к 1950-м Свердловский показательный универмаг «Пассаж» превосходил все прочие магазины по ассортименту и числу покупателей.

Таким Пассаж был до 2012 года, пока его не снесли и не построили на его месте новое здание с использованием фасадов предшественника. Фото: Федор Гнипп, Музей истории Екатеринбурга

Треть века орготдел в универмаге возглавлял боевой офицер Федор Федорович Гнипп. Он отвечал за выкладку товара и оформление витрин. За время работы он собрал множество снимков старого «Пассаж» изнутри и снаружи. И уже завтра их можно будет посмотреть в Музее истории Екатеринбурга. Их предоставил его внук.

- Дополняют фотоэкспозицию предметы одежды, ДПИ, флаконы духов и посуда этого же периода, происходящие из коллекций музея, - добавляют в Музее истории Екатеринбурга.

Фото: Федор Гнипп, Музей истории Екатеринбурга

Фото: Федор Гнипп, Музей истории Екатеринбурга