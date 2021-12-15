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Происшествия15 декабря 2021 9:03

«Боялся идти домой»: На Урале 9-летний школьник получил две двойки и спрыгнул от испуга с 3 этажа

Мальчик попал в городскую больницу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Школьник испугался родителей

Школьник испугался родителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тавда Свердловской области 9-летний ученик местной школы получил сразу две двойки. Мальчик испугался, что дома ему за такую успеваемость сильно влетит, и решил, что лучше отлежаться в больнице.

- Для этого школьник забрался на третий этаж недостроенное здание по улице Елохина, и спрыгнул вниз, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. - К счастью, ребенок остался жив, получив лишь несколько ушибов. После того, как он угодил в больницу, он честно признался: «Испугался идти домой с такими плохими оценками». Скорую ребенку вызвали очевидцы произошедшего. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у мальчика ушиб ног и челюсти, а также порез нижней губы.

Источник сообщает, что мальчик живет вместе с 29-летней мачехой, 34-летним отцом и 13-летним старшим братом. Семья считается благополучной. Проводится проверка.

Напомним, что в минувшем году в Кировском районе Екатеринбурга 16-летний школьник напал на учительницу русского языка и литературы с молотком и ударил ее по голове после того, как получил двойку за четверть.

При себе во время нападения у Даниила был нож, но он не успел им воспользоваться. Позже районный суд отправил парня на принудительное лечение.

ЧППроисшествия: ЧП