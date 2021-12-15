В день открытия Дед Мороз и Снегурочка дадут старт и на главной елке зажгутся огни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского рассказали, как преобразится пространство к Новому году и как они порадуют екатеринбуржцев. Праздничный сезон стартует в пятницу, 24 декабря, в 18:00. Дед Мороз и Снегурочка дадут старт и на центральной аллее и главной елке зажгутся огни.

- Аллея будет оформлена светящимися арт-объектами в виде елочных шаров, на 50-метровых живых елях зажгутся гирлянды. В этом году в парке появится и новая елка высотой 20 метров, оформители уже работают над ее украшением. Ретро-стиль новогодних игрушек навевает ностальгию по счастливому детскому ожиданию главного праздника в году, - рассказали в ЦПКиО.

Аллея будет оформлена светящимися арт-объектами в виде елочных шаров, а на 50-метровых живых елях зажгутся гирлянды. Фото: ЦПКиО

Кроме того, на аллее Маяковского появится ледовый городок и самая высокая в России горка. Ее высота составит 17 метров. На ней будет три ската - два экстремальных и один более пологий. Их длина будет достигать 140 метров. Горка будет открыта до апреля.

Ледовый городок станет настоящим «парком в парке». Там построят исторический фонтан, который стоял в парке в советские годы. Также в городке будут классические вазоны и кипарисы. Кроме того, в пространстве будут элементы, взятые от современного парка. Среди них ледяные фигуры, напоминающие Бубуку - героя одноименного батута. Дети смогут бесплатно кататься на небольших горках в ледовом городке и ходить по лабиринту.

Также в парке Маяковского обновили Вкусную улицу и фудкорт вокруг главной елки. Здесь будут продавать горячие блины, трдельники, шашлыки, чай на травах и глинтвейн. А местные мастера представят тут свои изделия ручной работы. Помимо этого, в ЦПКиО будут проходить мастер-классы. Например, «Городские мастерские» устроят в теплом павильоне выездную резиденцию с мастер-классами. Также в павильоне будет прокат тюбингов, зона отдыха и кафе.

Также в парке Маяковского обновили Вкусную улицу и фудкорт вокруг главной елки. Фото: ЦПКиО

Обновилась и усадьба Деда Мороза. Теперь там работает «Фабрика подарков Деда Мороза». Помощники главного новогоднего волшебника гуляют здесь с гостями и рассказывают, как получить долгожданный подарок. Также они дают мастер-класс по написанию письма Деду Морозу. Рядом с фабрикой установлен почтовый ящик. Те, кто опустит в него письмо, в январе получат на него ответы.

Весь сезон в парке будет работать каток «Северное сияние», на котором размещены светящиеся арт-объекты. Он занимает 11 тысяч квадратных метров. На катке есть островки с удобными скамейками, фудкорт на льду и играет атмосферная музыка. Кроме того, пространство украшено праздничной иллюминацией. В медиарубке на льду выступают диджеи и музыканты, а на льду катаются аниматоры с гигантскими шарами-планетами.

Каток «Северное сияние» занимает 11 тысяч квадратных метров. ото: страница ЦПКиО в Instagram

Каток работает ежедневно. Диджеи и аниматоры будут выступать там 25 и 26 декабря. «Фабрика подарков» и «Городские мастерские» будут работать по выходным. А горка, ледовый городок и теплый павильон откроются вместе с зажжением главной елки 24 декабря.

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