«Екатеринбурггаз» берет на вооружение инновационное оборудование

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» обсудили с экспертом французской компании MADE Марком Реверди и представителем «Пергам» Константином Сливенко возможности умного оборудования для использования в газовой отрасли. Вскоре в арсенале екатеринбургских газовиков появится локатор для обнаружения подземных пластиковых трубопроводов GasTracker 2.

«Это единственный в мире действительно работающий прибор, который использует акустические технологии для обнаружения пластиковых газопроводов. Было много разных способов обнаружения металлических труб, электрических кабелей, но ничего не было для пластмассы. Инженеры MADE наняли профессионала, который всю жизнь посвятил военно-морскому флоту Франции и работал в области управления данными сонаров. В результате появился прибор, который мог «слушать» землю, так же как подводная лодка при помощи сонара прослушивает океан», - рассказал К.Сливенко.

Метод, используемый для дистанционного обнаружения пластиковых коммуникаций, запатентован на международном уровне.

«Первый GasTracker мы поставляли в Gaz de France в 2010 году, теперь он используется по всему миру. В российские газовые компании поставлено около 50 приборов», - отметил М.Реверди.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Эксперты также провели для сотрудников АО «Екатеринбурггаз» презентацию портативного детектора утечек метана. Он позволяет быстро обнаруживать утечки газа путем наведения лазерного луча на интересующую область.

«Вы можете найти утечку на расстоянии до 30 метров. Если в помещение нет доступа, вы можете посветить, например, на газовую трубу через окно, и прибор просчитает уровень загазованности», - рассказал К.Сливенко.

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» протестировали умные приборы и убедились в их эффективности.

Руководство АО «Екатеринбурггаз» считает развитие материально-технической базы – одним из ключевых направлений, поэтому ежегодно на эти цели направляются десятки миллионов рублей. Только на закупку спецодежды для работников предприятия каждый год выделяется до 6 миллионов рублей.