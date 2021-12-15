В Екатеринбурге «заминировали» все станции метро

Пассажиров метрополитена эвакуировали перед самым закрытием Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 15 минут до полуночи 14 декабря в Екатеринбурге неизвестный гражданин сообщил о «минировании» всех станций городского метрополитена. После этого началась масштабная проверка подземки, а пассажиров и сотрудников метро экстренно эвакуировали.

- В 23:46 поездному диспетчеру из дежурной части отдела полиции на метрополитене поступила информация о минировании станций. Станции были закрыты на вход, пассажиры и сотрудники эвакуированы. Отменено два поезда, станции осмотрены. Работа ночью проходила штатно, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Теперь полиция ведет поиски человека, который дестабилизировал работу подземки. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, а также полное возмещение материальных затрат всем спецслужбам, принимавшим участие в проверке метро.

Отметим, что утром, 15 декабря 2021 года Екатеринбургский метрополитен работает в штатном режиме.