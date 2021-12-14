В Нижнем Тагиле сотрудница мэрии «подарила» мошенникам больше 4 миллионов рублей

Женщина перевела все свои накопленные деньги на указанный звонившими счет и набрала кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 58-летняя сотрудница мэрии «подарила» телефонным мошенникам 4,3 миллиона рублей. Злоумышленники по стандартной схеме представлялись сотрудниками Центрального банка России и две недели запугивали женщину несуществующими похитителями ее денег. За это время тагильчанка несколько раз перевела мошенникам крупные суммы.

- Позвонила неизвестная, представившись сотрудником Центрального банка, и сообщила, что в настоящий момент мошенники пытаются похитить денежные средства, чтобы предотвратить хищение денежных средств, ей необходимо выполнять указания сотрудников Центрального банка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское». - Затем позвонил мужчина, который представился сотрудником кредитного отдела Центрального банка России, и сообщил заявителю о том, что ей необходимо снять все имеющиеся на счетах денежные средства и перечислить их на резервный счет.

Испуганная женщина перевела все свои накопленные деньги на указанный звонившими счет, но злоумышленники продолжали звонить. Каждый раз они говорили ей, что неизвестные пытаются оформить кредиты на ее имя и что нужно брать займы в других банках и переводить на указанный по телефону счет.

В итоге женщина поддалась на провокации неизвестных и в течение нескольких дней оформила несколько кредитов в разных банках и перевела на их счет. После этого она решила попробовать сама позвонить по номеру с которого ей сообщали о попытках украсть ее деньги, но он оказался недоступен. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась к полицейским.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).