Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды14 декабря 2021 10:17

Между Чикаго и Портлендом: Tele-Club вошел в рейтинг самых посещаемых клубов мира

Он занял 11 строчку международного рейтинга ТОП-200 лучших ночных заведений по версии американского журнала Pollstar
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Tele-club в пандемию привозит в Екатеринбург звезд с мировым именем

Tele-club в пандемию привозит в Екатеринбург звезд с мировым именем

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Несмотря на то, что в Екатеринбурге продолжают действовать ограничительные меры и сохраняется режим действия QR-кодов, концертные площадки привозят артистов. Так, например, екатеринбургский Tele-club попал в поле зрения зарубежного журнала Pollstar, как один из самых посещаемых клубов мира.

Кстати, среди российских клубов он единственный в рейтинге. в котором расположился на 11 строчке рейтинга. Он занял почетное место между чикагским Thalla Hall и портлендским Rotheland Theatre.

- На самом деле, мы ежегодно в него попадаем. Но такую позицию заняли впервые. Это все благодаря пандемии и емкости концертного рынка. Ограничения позволили нашей площадке подняться вверх. Из российских площадок в ТОПе мы единственные. Конечно, для нас, как для команды, это огромная мотивация и стимул, для того чтобы дальше работать. За 14 лет нашей деятельности последние несколько лет были самыми тяжелыми. Мы лишились «Дома печати», но открыли клуб «Ц», а также «Фабрику», - прокомментировала «КП-Екатеринбург» PR-директор Ксения Табашникова.

Согласно рейтингу, концертная площадка заработала в 2021 году 61 миллион рублей

Согласно рейтингу, концертная площадка заработала в 2021 году 61 миллион рублей

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Команда Tele-club отмечает, что такие маленькие победы дают им радость и осознание, что они делают ценные выступления для зрителей. Еще одна проблема, с которой сейчас столкнулась площадка, это опасения зрителей по поводу отмены концертов. Организаторы стараются не отменять выступления артистов и признаются, что вернуть прежний объем посетителей площадке пока не удается.

Согласно рейтингу, концертная площадка заработала в 2021 году 61 миллион рублей (830,5 тысяч долларов). В уходящем году на площадке Tele-club состоится тематическая авто-вечеринка, а также концерт дадут исполнители из Киргизии Ulukmanapo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пришло время спасти и музыку»: Teleclub переносит все концерты в Екатеринбурге, запланированные на весну. Пока что выступления музыкантов планируются на осень. (Подробнее)

КультураКультура: музыка