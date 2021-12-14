Между Чикаго и Портлендом: Tele-Club вошел в рейтинг самых посещаемых клубов мира

Tele-club в пандемию привозит в Екатеринбург звезд с мировым именем Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Несмотря на то, что в Екатеринбурге продолжают действовать ограничительные меры и сохраняется режим действия QR-кодов, концертные площадки привозят артистов. Так, например, екатеринбургский Tele-club попал в поле зрения зарубежного журнала Pollstar, как один из самых посещаемых клубов мира.

Кстати, среди российских клубов он единственный в рейтинге. в котором расположился на 11 строчке рейтинга. Он занял почетное место между чикагским Thalla Hall и портлендским Rotheland Theatre.

- На самом деле, мы ежегодно в него попадаем. Но такую позицию заняли впервые. Это все благодаря пандемии и емкости концертного рынка. Ограничения позволили нашей площадке подняться вверх. Из российских площадок в ТОПе мы единственные. Конечно, для нас, как для команды, это огромная мотивация и стимул, для того чтобы дальше работать. За 14 лет нашей деятельности последние несколько лет были самыми тяжелыми. Мы лишились «Дома печати», но открыли клуб «Ц», а также «Фабрику», - прокомментировала «КП-Екатеринбург» PR-директор Ксения Табашникова.

Согласно рейтингу, концертная площадка заработала в 2021 году 61 миллион рублей Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Команда Tele-club отмечает, что такие маленькие победы дают им радость и осознание, что они делают ценные выступления для зрителей. Еще одна проблема, с которой сейчас столкнулась площадка, это опасения зрителей по поводу отмены концертов. Организаторы стараются не отменять выступления артистов и признаются, что вернуть прежний объем посетителей площадке пока не удается.

Согласно рейтингу, концертная площадка заработала в 2021 году 61 миллион рублей (830,5 тысяч долларов). В уходящем году на площадке Tele-club состоится тематическая авто-вечеринка, а также концерт дадут исполнители из Киргизии Ulukmanapo.

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