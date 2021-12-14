«Сергей Безруков назвал их бригадой»: жюри «Синей птицы» поразили школьники-циркачи из Нижнего Тагила

Сергей Безруков вместе с другими членами жюри аплодировал уральским школьникам-артистам. Фото: instagram.com/tvrussia/

Тагильские школьники из цирка «Аншлаг» покорили жюри конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале Россия 1. Они приняли участие в выпуске, который показали в минувшее воскресенье. 13 детей, самому младшему из которых 8 лет, а самому старшему 17, показали акробатический номер со скакалками, после которого члены жюри не удержались и сами вышли на сцену, чтобы поскакать через нее.

- Николай Цискаридзе, ведущая Даша Златопольская и Сергей Безруков попросили наших ребят, чтобы им скакалки покрутили, пока они будут прыгать, - поделилась Марина Гунина, руководитель цирка «Аншлаг». - Не с первого раза у жюри получилось перепрыгнуть через нее. А Даша Златопольская и вовсе сказала, что это не так легко, как они думали. А Сергей Безруков пожал всем ребятам руку, сказал, что они самая настоящая бригада, что ребята все друг друга поддерживают и надо доверять друг другу, чтобы такой сложный номер сделать. И поэтому они как самая настоящая бригада. Он на своей волне был – такой позитивный очень.

После выступления тагильских артистов, члены жюри и сами решили попробовать попрыгать через скакалку. Фото: smotrim.ru/ptica

Как оказалось, на запись этого выпуска школьники из Нижнего Тагила летали еще 21 ноября. Поучаствовать их пригласил телеканал. Ранее «Аншлаг» уже снимался в предыдущих сезонах «Синей птицы».

- Мы были в первом сезоне, у нас девочка в финал прошла, - вспоминает Марина Гунина. - Потом были еще в пятом сезоне. Тоже в финал прошли оба номера у нас – групповой и номер воздушной гимнастки. Сейчас еще не знаем, прошли в финал или нет.

Артисты цирка поделились, что перед началом записи, у них брали экспресс-тест на COVID-19.

- Там берут тесты прямо на площадке и только потом на сцену пускают. За кулисами стоят корейские тесты, которые по мазку слизистой быстро определяют, есть коронавирус или нет, - поделились в цирке «Аншлаг». – Перед выступлением, мы за кулисами еще распрыгивались. У нас там отрывные трюки были, поэтому обязательно перед ними нужно было разогреться. Отрывной трюк, это когда двое берут одного и бросают, а он вверху делает сальто и приземляется.

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