На улице Вайнера предложили сделать наземный переход через Малышева, высадить деревья и построить сцену для музыкантов

Этот островок с амфитеатром на пересечении Вайнера-Ленина может стать одной из точек притяжения Уральского Арбата. Фото: архитектурное бюро «Старт»

Пешеходную улицу Вайнера, которую также называют Уральским Арбатом собираются переделать. До 2023 года, то есть до 300-летия Екатеринбурга, она может измениться до неузнаваемости. А вот насколько сильно, в мэрии еще только предстоит решить. Пока есть два варианта от двух разных архитектурных коллективов. В понедельник, 13 декабря, они представили их в Доме архитекторов.

Презентация проходила в Доме архитекторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВИДА

Первую концепцию представил консорциум архитекторов и архитектурных бюро (В него входят, например, проектные бюро R1.Lab и Fish Arch Pro, а также архитектурное бюро «Плотинка», сообщество «Дизайн-код Екатеринбурга» и независимые эксперты, - Прим. Ред.).

Авторы отметили, что на улице Вайнера есть четыре проблемы, которые надо решить. Первая - это визуальный шум из-за обилия наружной рекламы. Вторая - засилье «неблагополучных гостей». На слайде в этот момент была фотография со спящими людьми маргинального вида. Третья проблема – засилье лавочек. А четвертая – отсутствие общей концепции улицы.

Конструкция справа будет визуально отделять улицу Вайнера от высокой стены здания «Пассажа». Фото: Архитектурное бюро «Плотинка»

Есть проблемы и с мероприятиями, которые проводятся на Уральском Арбате. Например, нет сцены для выступления артистов, а в праздники каждый организатор торжества пытается перевести внимание прохожих на себя.

- Хочется, чтобы это место было наполнено событиями, - сказали представители консорциума. – Улица Вайнера хорошо подходит под различные фестивали. Также хочется, чтобы здесь создавалась легкая и уютная атмосфера.

Сцена, на которой смогут выступать все желающие. Фото: Архитектурное бюро «Плотинка»

Для этого архитекторы предложили сделать со стороны улицы Попова открытую сцену, чтобы любой желающий музыкант мог забронировать на ней время для себя и выступить. Также они предложили визуально отделить улицу Вайнера от возвышающейся над ней стены здания «Пассажа» при помощи длинного козырька, идущего вдоль него.

В соседнем Театральном переулке по концепции может появиться площадка с летними кафе. Также вдоль Вайнера слева и справа улицы архитекторы предложили высадить деревья, а у входа на улицу со стороны проспекта Ленина разместить высокую стелу. Она бы появилась на проекции дореволюционной карты Екатеринбурга, растянувшейся по земле.

Стела, растущая из карты города у пересечения Вайнера и Ленина. Фото: Архитектурное бюро «Плотинка»

Самое кардинальное изменение, которое предложили сделать архитекторы консорциума – наземный пешеходный переход через улицу Малышева. А подземный переход они порекомендовали отдать коммерсантам под размещение бизнеса. Также архитекторы предложили вернуть фасадам многих исторических зданий изначальный вид.

Когда пришел черед вопросов, председатель Комитета благоустройства города Тамара Благодаткова оценила идею с возвращением исторического вида домам. Она отметила, что в конце 60-х улица Вайнера выглядела интереснее, чем сейчас. Но также она выразила сомнение, что удастся преобразовать подземный переход.

Архитекторы предложили сделать наземный пешеходный переход через улицу Малышева. Фото: Архитектурное бюро «Плотинка»

- Не совсем понятно с переходом. Он сейчас отдан коммерческим организациям для эксплуатации, - сказала Тамара Благодаткова. - Ну не получается у них преобразовать сам пешеходный переход в интересное место торговли. Там сок и шоколадки продаются. Надеяться, что коммерсанты преобразят точку – не совсем уверена, что так будет.

СВЕТОВЫЕ КОЛЬЦА НАД ГОЛОВОЙ

Вторую концепцию разработало архитектурное бюро «Старт». Его представитель отметил, что вся улица является сплошным транзитным коридором.

- Все скамеечки создают конфликтные точки, - отметил Александр Кузьмин, представитель архитектурного бюро «Старт». – Транзитный поток не структурирован. Мы предлагаем структурировать пешеходный поток так, чтобы оставшаяся часть улицы использовалась для организации функциональных зон, необходимых городу в этом месте.

Зона тихого отдыха на улице Вайнера. Фото: архитектурное бюро «Старт»

Так, посреди улицы Вайнера архитекторы предложили сделать тихую зону с элементами озеленения и арт-объектами.

- Это территория, которая примыкает к ярморочной площади на улице Попова. Здесь предлагается сделать зеленую лужайку, - сказал Александр Кузьмин.

По мнению авторов концепции, входную зону на улицу Вайнера со стороны проспекта Ленина можно было бы украсить «островком» с подиумом и амфитеатром, который появится вокруг въезда на подземную парковку «Пассажа».

- Это универсальная точка, которая позволяет разным категориям людей в разное время ее использовать. Она организует входную зону, - говорит Александр Кузьмин. - Также здесь будет зеленый островок, который экспонирует улицу Вайнера на улице Ленина.

От старых светильников архитекторы предложили отказаться. Фото: архитектурное бюро «Старт»

Изменению по концепции подвергнется и система освещения улицы Вайнера. Архитекторы хотят убрать старые светильники и установить над улицей конструкцию со светящимися овалами и кольцами. Дополнять их будут мачты освещения, гирлянды, используемые в праздники, и ландшафтное освещение на уровне земли. Рядом с улицей Попова появится зона ярмарки, где будут проводиться различные творческие мероприятия, концерты самодеятельности. Зимой тут можно ставить елочку.

- В Театральном переулке у нас есть глухая, лишенная окон, стена «Пассажа». На стене можно разместить экспозицию, посвященную истории Екатеринбурга, а рядом рынок и продавать там картины для туристов и горожан, - добавил представитель архитектурного бюро.

Над подземным переходом через улицу Малышева может появиться такой павильон. Фото: архитектурное бюро «Старт»

КУДА САЖАТЬ ЗЕЛЕНЬ

Авторы второй концепции также предложили сделать наземный переход через улицу Малышева и построить над входом в подземный переход павильон.

- Позитивно то, что много зелени, но у меня вопрос – как ее посадить? – поинтересовалась Тамара Благодаткова. – Этот же вопрос и к первому проекту. Часть насаждений сидит на подземном коммуникационном туннеле. На него мы растения не посадим. Надо выходить за его границы. Другой вопрос с освещением. Мне, конечно, нравятся большие светильники с кольцами, но как их прикрепить я плохо представляю. Это нужен дополнительный ряд опор. Учитывая, что здесь много зданий-памятников, мы не сможем согласовать, чтобы растяжки крепились к домам.

Во вторник концепции, представленные в Доме архитекторов, опубликуют на сайте городской администрации для голосования за лучший вариант. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На презентации в зале присутствовал и музыкант Вадим Самойлов. Он отметил, что оценивал оба проекта, как горожанин, а не как эксперт.

- Мне многие идеи близки. Пожалуй, зона концертной площадки на улице Попова – хорошая идея, - поделился Вадим Самойлов. – Но лично мне ближе первая концепция. Вторая показалась чуть более туристически-абстрактной.

Во вторник, обе концепции будут опубликованы на сайте городской администрации. Помимо этих двух концепций, будет опубликована еще одна – от третьего архитектурного бюро, которое не смогло в понедельник участвовать в презентации. На сайте горожане смогут проголосовать за одну из трех.

- Обсуждение будет идти до 23 декабря, - сказал Андрей Молоков, заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельный отношений. - Мы все мнения проанализируем, выберем те концепции, которые набрали больше голосов. Будет определена наиболее приоритетная концепция. Авторам предложат разрабатывать дальнейшую стадию проектирования с учетом лучших решений, которые были.

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