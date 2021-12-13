Гаражи переходят в собственность граждан по закону Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2021 года в России стартовала гаражная амнистия, чтобы владельцы гаражей могли официально оформить их в собственность вместе с земельным участком абсолютно бесплатно. Как проходит гаражная амнистия в Екатеринбурге и Свердловской области, рассказывают эксперты.

ЗАЯВЛЕНИЙ ПОКА НЕМНОГО

Закон направлен на оформление гаражных боксов и земельных участков под ними. Это оформление нужно для того, чтобы включить эти объекты в гражданско-правовой оборот. Чтобы у правообладателя была возможность в дальнейшем ими распоряжаться, то есть совершать сделки: дарить, продавать, завещать.

До того момента, пока права на объект не будут оформлены, распоряжаться в полном объеме правообладатель не сможет.

- Первые заявления в управление поступили в сентябре. На 1 декабря 2021 года заявление таких немного. Мы это связываем, в первую очередь, с тем, по аналогии с дачной амнистией, органы государственной власти нарабатывают практику применения этого федерального закона, - рассказывает Ксения Шакинко, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области. - В дальнейшем мы надеемся на рост соответствующих заявлений. Процент отказа будет намного меньше нынешнего. Соответственно, права граждан будут оформлены. Управление Росреестра в данной процедуре является итоговым органом, который осуществляет государственную регистрацию.

То есть, после того, как будет издан акт о предоставлении земельного участка в собственность граждан, уполномоченный орган направляет в Росреестр заявление о государственной регистрации и конечным итогом этого действия является регистрация права правообладателя на земельный участок и на гаражный бокс, если права ранее на гаражный бокс не были оформлены. Это удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Орган делает это самостоятельно. Заявителю нет необходимости самостоятельно идти в МФЦ и подавать заявление на такую регистрацию. Государственная пошлина за регистрацию не взимается.

По словам Ольги Заварыкиной, представителя Министерства по управлению государственным имуществом региона, уже есть статистика по муниципальным образованиям Свердловской области о ходе реализации этого закона.

- Всего подано около 700 заявлений на конец ноября 2021 года. Из них около 50% удовлетворено. Около 40% отказано и в 10% случаев документы возвращены без рассмотрения уполномоченным органом. То есть в 10% случаев мы видим, что нужно более тщательно готовить заявление в соответствии с требованиями федерального земельного кодекса, - говорит представитель министерства.

По Екатеринбурге в мэрию обратились только 35 владельцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, по словам Григория Сурганова, заместителя начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга, в уральской столице за три месяца подано всего 35 заявлений. Это связано со спецификой регулирования земельных отношений на территории муниципального образования. Муниципалитет предоставляет земельные участки, находящиеся только в муниципальной собственности, а большая часть земельный участков у нас находится в неразграниченной собственности. По этим заявлениям мы разъясняем гражданам, как и куда им нужно подать документы, рассказываем о пакете документов, консультируем.

- Муниципалитетом будет разработана схема размещения мест стоянки автотранспорта для инвалидов. Начала работать рабочая группа по этому вопросу. Это отдельный порядок, предусматривающий защиту интересов маломобильных групп граждан, когда инвалид может организовать место хранения своего автомобиля рядом со своим жилым домом, - уточняет Григорий Сурганов.

ОТКАЗ – НЕ ПРИГОВОР

Остановимся на основных причинах отказа.

1. Несоответствие градостроительной утвержденной документации. Это особенно актуально для Екатеринбурга. Федеральный законодатель устанавливает, что в случае утверждения на участок, где расположен гараж, проекта межевания территории, то схему уже невозможно утвердить уполномоченным органом, и нужна корректировка проекта межевания территории. Это основная причина для отказа.

2. Обратим внимание на документы, которые предоставляются заявителем. Это должен быть документ о выделении физическому лицу земельного участка, либо о землеотводе для строительства гаража.

В случае, если такого документа нет, и гараж, допустим, находится в границах гаражного кооператива, то должен быть документ о выделении земельного участка гаражному кооперативу и, соответственно, распределение, либо документ, подтверждающий членство в гаражном кооперативе конкретного физического лица.

В случае отсутствия данных документов необходимо предоставить документы, отражающие подключение к коммунальным сетям объекта капитального строительства, либо документы о проведении технической инвентаризации.

К сожалению, не все документы предоставляются должным образом, и это служит основанием для отказа.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Какое количество объектов попали под действие амнистии в текущем году?

Ольга Заварыкина:

- Конкретной цифры нет, ее не просчитывали, так как в этом нет никакой необходимости. У нас гаражная амнистия рассчитана на 5 лет, она носит заявительный характер, никакого обязательства она не несет. Число тех граждан, которые захотят оформить свои объекты, по итогам будет понятно.

- На какое количество объектов может быть распространена эта мера?

Григорий Сурганов:

- У нас 600 кооперативов по Екатеринбургу, которые предполагаются к оформлению в рамках гаражной амнистии. Думаю, что следует говорить, может быть, о пяти тысячах объектов.

- Эксперты сообщили о росте интереса к купле-продаже гаражей на фоне этой амнистии. Отмечается ли эта тенденция в Свердловской области. Если да, то на сколько вырос спрос во время амнистии?

Ксения Шакинко:

- Существенного роста сделок по купле-продаже гаражей в связи с гаражной амнистией не было. Такие сделки идут в общем порядке, поэтому по большей части это сделки по купле-продаже, которые до этого уже были оформлены.

- Закон о гаражной амнистии гарантирует бесплатное использование земли для размещения гаражей-ракушек инвалидам. Сколько таких объектов на территории Свердловской области может попасть под действие закона?

Ольга Заварыкина:

- Цифра будет известна после утверждения каждым муниципальным образованием схемы таких объектов. То есть в настоящий момент правительством Свердловской области утвержден порядок, в соответствии с которым будет разработано каждым муниципальным образованием схемы размещения таких некапитальных объектов, возникших в муниципалитетах до 1 сентября 2021 года.

В течение 60 дней должны быть собраны предложения от населения по каждому муниципальному образованию и затем утверждена такая схема.

Амнистия на гаражи продлится пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На какие объекты действие закона не распространяется?

- Закон действует в отношении капитальных объектов, на объекты, построенные до введения градостроительного кодекса, то есть до 29 декабря 2004 года.

- Можно ли в Екатеринбурге выделить самый популярный район?

Ольга Заварыкина:

- Есть наиболее активные гаражные кооперативы. Это улица Челюскинцев, Библиотечная. Обращаются и мужчины, и женщины. В основном это люди в возрасте.

По нашему опыту, логичнее и успешнее, если гаражный кооператив консолидировано обращается к единому кадастровому инженеру и подает общий пакет документов.

Григорий Сурганов:

- Люди приходят в Администрацию города, в том числе, лично. Они получают консультацию не в рамках запроса, а просто показывают документы, мы даем исчерпывающую информацию.

- На сколько планируют снизить число отказов?

Ольга Заварыкина:

- Мы работаем с МФЦ, чтобы не было первичного возврата документов, чтобы изначально заявление было подано в соответствии с теми требованиями, которые установлены законом. В части отказов с населением ведется разъяснительная работа. Можно предварительно записаться на консультацию специалиста по гаражной амнистии. Мы в рабочем порядке перезваниваем и более подробно по каждому конкретному случаю даем консультацию по поводу того, что нужно сделать, чтобы оформить данный гараж.

- Как могут оформить права на земельный участок наследники ранее не оформленных гаражей?

Ксения Шакинко:

- На наследников в данном случае у нас действуют те же положения, что и на лиц, которые впервые хотят оформить свои гаражные боксы. Поэтому. Они также обращаются в уполномоченный орган за предоставление земельного участка под гаражный бокс. Документы такие же. Подробная информация размещена на региональной вкладке Росреестра и в социальных сетях. Там же размещены методические рекомендации по порядку оформления.

- Если на участок есть проект межевания, то собственники получают отказ. В это число входят кооперативы, расположенные на участках, отданных под новую застройку, для которых уже есть проекты межевания. Да или нет?

- Ольга Заварыкина:

- Да, все верно.