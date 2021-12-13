Водитель Peugeot впала в кому после жесткого ДТП на свердловской трассе

Перед иномарки, за рулем который была женщина, после удара смяло Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 72 километре автодороги «Екатеринбург - Шадринск - Курган» утром, 13 декабря, произошла серьезная авария с участием трех машин. Водитель УАЗ влетел в Peugeot, после чего его машину отбросило на фуру.

- Водитель «УАЗ 315148», мужчина, 1961 г.р., двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы совершить обгон фуры «Вольво» с полуприцепом, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - При совершении опасного маневра водитель отечественного автомобиля не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии и допустил столкновение с встречной автомашиной «Peugeot 406» под управлением женщины, 1986 г.р.

Водитель УАЗа получил сотрясение головного мозга и переломом ребер Фото: УГИБДД по Свердловской области

После столкновения иномаркой УАЗ отбросило сначала на кабину фуры, которую он хотел обогнать, а затем на левый борт. И так несколько раз. Машины получили серьезные повреждения. Однако сильнее всего помяло иномарку - перед Peugeot буквально превратился в груду железа после удара.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали водитель Peugeot и УАЗа. С сотрясением головного мозга и переломом ребер водителя последнего госпитализировали в травматологическое отделение. Женщина же, которая ехала за рулем иномарки, попала в реанимационное отделение. Из-за тяжелых травм она впала в кому.

Госавтоинспекция напоминаем автомобилистам, что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, всегда вызывает тяжкие последствия.

- Будьте внимательны во время управления транспортным средством, опасайтесь резких маневров на дороге. Помните, что от ваших действий за рулем зависит не только ваша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.