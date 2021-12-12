«Перешла на домашнее обучение и тренировалась дважды в день»: как школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по тайскому боксу

София Чечеткина и ее тренер Александр Джинисян. Фото: предоставлено Александром Джинисяном

В воскресенье утром соцсети и СМИ облетела триумфальная новость — 12-летняя школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по тайскому боксу на международном чемпионате IFMA World Muathai Championships-2021. Он как раз в субботу завершился в Бангкоке. Победила девочка в своей возрастной категории (а вообще российская сборная взяла там 108 медалей, - Прим. Ред.).

Зовут победительницу с Урала София Чечеткина. Она занимается в спортклубе «Тайпинг» у тренера Александра Джинисяна, который также сейчас находится в Тайланде. Он рассказал «Комсомолке», как София готовилась к соревнованиям. Во-первых, оказывается девочке не 12 лет, а 14, тут СМИ ошиблись. Во-вторых, тайским боксом она занимается уже семь лет.

- Она тренируется у меня с семи лет. Все это время не пропускала и не прогуливала занятия, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Джинисян. - К данному соревнованию она готовилась два месяца. Были упорные тренировки с большими нагрузками. Последний месяц она перешла на домашнее обучение и проходила по две тренировки в день, чтобы добиться цели, чтобы выиграть.

Школьница из Екатеринбурга - в синем. Фото: IFMA World Muaythai Championships — 2021

Чемпионат по тайскому боксу проходил с 5 по 11 декабря. В финале екатеринбургская школьница встретилась на ринге с соперницей из Франции.

- София делала упор непосредственно на то, что у нее лучше всего получается - изначально мы планировали навязать свой бой, то есть свою манеру поединка, чтобы соперница подстраивалась под нас, - объясняет Александр Джинисян.

Но, по словам тренера, этот финальный бой был для Софии не самым сложным.

- Самый первый бой для нее был гораздо сложнее. Психологически она не могла на него настроиться. Был очень сложным для нее непосредственно выход на ринг, - говорит Александр Джинисян. - После первого раунда она поняла, что ничего сложного нет и полностью пришла в себя. Ей стало гораздо легче. Она начала боксировать так, как и боксировала всегда.

В июле Международный олимпийский комитет признал тайский бокс муай-тай олимпийским видом спорта. Из-за этого российская сборная выступала в соревнованиях в Бангкоке не под российским флагом, а под лого российского олимпийского комитета.

- Первая Олимпиада по тайскому боксу будет в 2028 году. То есть как раз, если все удачно сложится и упорно будем тренироваться, София дойдет до титула олимпийского чемпиона, - поделился тренер девушки. - Это самая высшая цель для спортсменов - куда стремятся все спортсмены олимпийских видов спорта.

Сейчас спортсмены российской сборной находятся в Тайланде. В Екатеринбург уральская чемпионка может вернутся лишь в начале следующей недели.