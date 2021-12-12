Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сменил курс, чтобы не столкнуться с другим воздушным судном

ЧП произошло в небе над Черным морем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воздушное ЧП произошло в небе над Черным морем. По предварительным данным, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетел из Екатеринбурга и направлялся в Сочи, был вынужден экстренно изменить свой маршрут, чтобы не столкнуться с другим воздушным судном. Произошло это примерно в полусотне километров от берега. В ситуации уже начали разбираться сотрудники Следственного комитета России.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве, - сообщают в Следственном комитете России.

В Следственном комитете отмечают, что столкновения удалось избежать с неопознанным воздушным судном. При этом на борту российского лайнера находилось больше 160 человек.