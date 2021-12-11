Летом глава семьи уволился с завода в Нижнем Тагиле. Фото: предоставлено родственниками

Главной новостью уходящей недели в Свердловской области стала загадочная смерть четы Баусовых в поселке Баранчинский, входящего в Кушвинский городской округ. Утром 9 декабря дотла выгорел дом семейной пары: пожарным потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем.

Погибли собака, десять коз, курицы и гуси. Сгорел и единственный транспорт семьи – Daewoo Nexia. Полиция собиралась допросить погорельцев, но найти 49-летнего Александра или его жену Елену не удалось. Днем силовики вскрыли квартиру покойной матери главы семьи. Там же и были обнаружены тела.

Пять лет назад Баусовы переехали в Баранчинский из Серова, где Александр раньше работал на заводе. В 2019 году единственная дочь Наталья уехала жить в Екатеринбург. Она знала о финансовых трудностях родителей, но не представляла, к чему это может привести.

- После переезда в Баранчинский родители взяли кредит на бурение скважины и дом, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Наталья Баусова. – До этого лета отец работал на заводе в Нижнем Тагиле. Где именно не помню, но он постоянно жаловался, что в цехе очень жарко. А он там весь день на ногах проводил, уже тяжело такое переносить почти в 50 лет.

В последний раз Наталья видела родителей в 2020 году, когда приезжала к ним с новорожденной дочкой. На вопрос о деньгах ей ответили, что осталось выплатить 300 тысяч.

- Маме с папой угрожали коллекторы. Они часто говорили, что их могут убить за долги. Я не сильно обращала на это внимание. Кто им что сделает? В худшем случае можно было обратиться к юристам, чтобы помогли снизить сумму долга. В ночь перед пожаром они написали мне, что очень любят меня. Но я спала и увидела сообщение только утром. Как мне рассказали соседи, они пришли в квартиру бабушки уже в пять утра. Если бы я только знала, то позвонила и образумила их. Мама обожала животных, особенно козочек. Видимо, совсем отчаялись, - добавила Наталья Баусова.

Дом Баусовых на улице Павлика Морозова. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Известия о смерти Александра и Елены разлетелись по всему поселку за считанные часы. Их дочь до сих пор не знает где и когда похоронят родителей.

- Замечательные люди, добрые, отзывчивые, но жизнь их не баловала. Много испытаний преподносила. Они, почему и уехали из Серова, бежали от бед и несчастий. Так радовались как дети, что у них сейчас свой дом, свое хозяйство. Наконец-то занимаются любимым делом. В огне погибли животные. А это для них как дети, - пояснила знакомая погибшего Александра.

По данным «КП», эксперты не нашли признаков насильственной смерти. Следственный комитет начал проверку.

- На руках женщины были обнаружены ожоги, полученные в результате пожара, когда она пыталась спасти домашних животных. Квартира, где нашли тела супругов, была закрыта изнутри. Собранные по этому ЧП материалы полиция передала для принятия решения в Следственный комитет по Свердловской области, - отметил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.