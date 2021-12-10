Фото: скриншот из видео в instagram Романа Постовалова

Актеры «Уральских пельменей» подрались прямо во время репетиции концерта. В своем instagram Роман Постовалов опубликовал видео шуточной драки с Дмитрием Соколовым.

- Боевая техника «Сокол»! Пельменная дедовщина! Кунг-фу Панда vs пьяный мастер, - подписал видео Роман.

На видео Дмитрий Сколов в шутку наподдает на Романа, они громко смеются, а за кадром слышны чьи-то недовольные комментарии о том, что репетиция уже началась.

Фото: скриншот из видео в instagram Романа Постовалова

Артисты приехали в Екатеринбург, чтобы выступить с финальными в 2021 году концертами «Бабье вето», которые пройдут 10 и 11 декабря. За два дня до этого актеры упорно репетировали номера, о чем делились в своих социальных сетях.

Напоминаем, что недавно Вячеслав Мясников дал эксклюзивное интервью «КП»-Екатеринбург, в котором рассказал об уходе со сцены и объяснил, почему шутки в «шоу Уральские пельмени» уже не такие смешные.

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