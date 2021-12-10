В правилах и дополнительных нормах права Свердловской области не указаны требования по остеклению балконов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие уральцы перестраивают свои квадратные метры в многокватирных домах, не подозревая, что они грубо нарушают закон. Собственники сносят перегородки, соединяя кухню с гостиной, объединяют лоджию с комнатой, переносят раковину на кухне. А ведь на это в законодательстве есть прямой запрет, потому что из-за фантазии и желаний жильцов дом может рухнуть.

На этом фоне странно, что многие испугались возможного запрета на остекление балконов, тем более такого запрета на Урале не будет.

О том, как можно преобразовать свою квартиру и чего в ней делать нельзя, в эфире радио «Комсомольска правда» [92.3 FM] рассказала заместитель директора Департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Наталия Миленина.

БУДУТ ЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ?

- Сами по себе правила абсолютно не меняются в этой части и каких-то дополнительных норм права, которые вводили бы новые требования по остеклению балконов, там нет.

Минстрой России дал разъяснение по этому поводу: в правилах ограничений нет. Здесь могут быть требования к внешнему виду, фасаду здания, и тогда это уже вопрос нарушения правила благоустройства конкретного города.

НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ЗАМЕНУ СТАРЫХ ОКОН?

- Сейчас согласовывать замену окон, дверей на территории Свердловской области не нужно, нет такой практики. Конечно, если вы решитесь сделать себе панорамные окна, то здесь да, безусловно, согласование требуется, потому что вы будете вынимать часть стены внешнего фасада. Здесь может быть угроза другим жильцам дома.

Но, если вы меняете один элемент на другой такого же размера, то у нас на территории области практики такой нет, чтобы это квалифицировали как нарушение.

Согласовывать замену окон и дверей в Свердловской области не нужно, за исключением, если вы захотите сделать себе панорамные окна Фото: Валерий ШАХОВ

МОГУТ ЛИ ДЛЯ КРАСОТЫ РАССТЕКЛИТЬ БАЛКОНЫ ИЗ-ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ?

- Такое вполне возможно. Вы живете в многоквартирном доме, и здесь есть другие граждане, и интересы совершенно других граждан.

Когда этот дом строили, его планировали с такими нагрузками, перегородками внутри, с такой разводкой сетей и т.д. Мы можем менять и делать свое помещение таким, как нам удобно, это не запрещено. Но это нужно согласовать. Все, что требуется от гражданина, - это именно согласовать, чтобы орган местного самоуправления сказал: «Да, в действительности никаких угроз для других граждан данное деяние не содержит».

КАКИЕ ЗАПРЕТЫ ЕСТЬ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?

- Сейчас собственники любят увеличивать площадь квартиры за счет того, чтобы убирать ненужную, на их взгляд, перегородку между балконом и жилой квартирой, - этого делать нельзя.

Многие любят делать рабочие кабинеты из балконов, даже отопительные приборы переносят на балкон, на это тоже прямой запрет. Если у вас газифицированная квартира - нельзя убирать совсем перегородку между кухней и жилой комнатой. Для газифицированных квартир это опасно, потому что в случае какого-то хлопка взрывная волна не будет иметь преграды.

Есть запрет по переносу так называемых «мокрых точек» - это все, что касается раковин, санузлов и так далее. Их нельзя перемещать произвольно, например, поставить так, чтобы раковина была над спальней ваших соседей.

Требований очень много. Я бы сказала, что большая часть из нас что-то у себя в квартире точно меняла, что-то устраивала под себя. Просто помните о том, что это нужно все согласовать.

КАК ОФОРМИТЬ БУМАГИ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?

Чтобы оформить бумаги в период пандемии, нужно обратиться в городскую, районную администрацию или в Многофункциональный центр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Обращайтесь в городскую или районную администрацию, такие услуги можно получить в Многофункциональном центре. Отправляете документы, их рассматривают и выдают решение о согласовании. Если оно положительное, то его нужно заверить в приемочной комиссии. К вам должны прийти и посмотреть, соответствует ли планировка плану, или же вы уже что-то поменяли.

НАЗОВИТЕ ПАРАМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

- У любого надзорного органа один из показателей эффективности - это удовлетворенность собственников и потребителей, поэтому мы обычно к себе очень самокритично относимся с точки зрения количества поступающих жалоб. И согласитесь, если их начинает поступать меньше, то можно говорить о некоей относительной удовлетворенности населения теми услугами, которые им предоставляются. Пока мы этой эффективности не достигли.

Сейчас большая часть собственников знает свои права и обязанности, поэтому начинает уже предъявлять требования более детальные, которые направлены на повышение уровня комфорта проживания.

За счет уровня просвещенности населения и повышения уровня требований, можно говорить об эффективности, потому что и мы стараемся вести просветительскую работу и организовывать так поднадзорных субъектов, которые у нас есть, чтобы степень удовлетворенности граждан повышалась.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ГОЛОЛЕД ВО ДВОРАХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ?

- Это прямая обязанность Управляющих компаний. Они должны убирать придомовые территории, в том числе, трафик.

Мы с вами платим деньги жилой организации и, соответственно, требуем с нее исполнения возложенных на нее обязанностей только в части общего имущества, в которую входит и земельный участок. Для этого вам нужно знать, размежеван он у вас участок, либо не размежеван, ваша ли это территория, либо это не ваша территория. Те же самые проезды, которые во дворах очень часто и не входят в придомовую территорию.

Есть общедоступные сервисы, где вы можете это узнать. Вы можете зайти на публичную кадастровую карту, вписать туда свой адрес и вы увидите, на какой границе земельного участка находится ваш дом. Если ваш дом один на этом земельном участке, территория размежевана и все обязана делать управляющая компания, либо ТСЖ. Если вы видите, что вас на этом земельном участке несколько, в этом случае у вас общего имущества не возникло и по не размежеванным землям, это уже вопрос органов местного самоуправления.

Если участок размежеван, то убирать гололед должна управляющая компания либо ТСЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ С СОСУЛЬКАМИ, СВИСАЮЩИМИ С ДОМОВ?

- Если мы говорим про многоквартирные дома, и сосульки свисают с кровли, то тут ответственность Управляющей компании. Другое дело, если сосулька свисает с балкона, потому что многие их остеклили, сделали козырьки. Если с вашего козырька то-то упало – ответственность будете нести вы.

ЗАКОННО ЛИ ОГОРАЖИВАТЬ ДВОРЫ, МЕШАЯ ПРОЕЗДУ СКОРОЙ И ПОЖАРНОЙ СЛУЖБАМ?

- Можно поставить ограждение, но только в том случае, если ваш земельный участок размежеван. Размежевать его можно в органах местного самоуправления, там скажут вам обо всех требованиях, которые есть. Но нужно помнить, что есть понятнее публичного сервитута, то есть вы можете огородиться, но на ваш участок может быть наложен публичный сервитут, обязывающий вас предоставлять его в пользование, всем, кто им пользовался. Поэтому ответственность за самовольное ограждение есть, этим занимается земельный комитет в органе местного самоуправления и Росреестор. Поэтому самовольно устанавливать ограждение тоже не стоит.

Надо понимать, что к кому-то едет скорая, не дай Бог случится пожар, мы должны обеспечить с вами возможность въезда и проезда таким машинам. Поэтому, принимая решение, чтобы не потратить деньги зря, нужно посоветоваться со всеми теми органами, которые есть в этой среде.

АВТОЛЮБИТЕЛИ ЧАСТО ОГРАЖДАЮТ СВОИ МАШИНОМЕСТА ВО ДВОРАХ ЦЕПОЧКАМИ, ТАМ, ГДЕ РАНЕЕ БЫЛИ КЛУМБЫ ИЛИ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ. ЭТО ЗАКОННО?

- На цепочки нужно жаловаться в органы местного самоуправления, у них есть меры воздействия. У нас на территории Свердловской области у нас за это есть административная ответственность.

Из практики, даже продаются квартира и вместе с ней цепочка на земельном участке. Хотелось бы, чтоб мы все друг друга с вами понимали, мы не имеем права так делать, потому что земельный участок это наша с вами собственность. Когда вы делаете какую-либо цепочку, вы ограничиваете любого другого вашего соседа на право пользования кусочком земельного участка. Поэтому нужно договориться установить правила проживания. Если вы хотите организовать парковку и есть для этого техническая возможность, это должны быть не клумбы и не часть детской площадки. Если есть возможность выделить участок, то мы должны договариваться.