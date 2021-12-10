Баловался со спичками: под Екатеринбургом в пожаре погиб 4-летний мальчик

Отец и мать находились на работе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В поселке Шувакиш на улице Соколиной в пожаре погиб 4-летний мальчик. По данным свердловской прокуратуры, ребенок был дома один. Мальчик играл со спичками, а когда начался пожар – спрятался под кроватью. Дом был построен из пеноблоков.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти ребенка. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, - отметили в надзорном ведомстве.

Проверку проводит и Следственный комитет.

- Опрашиваются родственники погибшего, соседи, принимаются меры к установлению непосредственных очевидцев случившегося, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых отметил, что врачи уже не могли спасти жизнь малыша.

- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, малыш мог играть со спичками, что в отсутствие взрослых и привело к трагическим последствиям. Собранные по данному факту материалы полиция передала по подследственности в региональный СКР, - отметил полковник Горелых.

Напомним, что весной этого года в селе Бызово в результате пожара погибли пять детей. Причиной возгорания стала неисправность проводки.