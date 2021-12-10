Баловался со спичками: под Екатеринбургом в пожаре погиб 4-летний мальчик

Отец и мать находились на работе.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В поселке Шувакиш на улице Соколиной в пожаре погиб 4-летний мальчик. По данным свердловской прокуратуры, ребенок был дома один. Мальчик играл со спичками, а когда начался пожар – спрятался под кроватью. Дом был построен из пеноблоков.
- По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти ребенка. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, - отметили в надзорном ведомстве.
Проверку проводит и Следственный комитет.
- Опрашиваются родственники погибшего, соседи, принимаются меры к установлению непосредственных очевидцев случившегося, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.
Пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых отметил, что врачи уже не могли спасти жизнь малыша.
- По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, малыш мог играть со спичками, что в отсутствие взрослых и привело к трагическим последствиям. Собранные по данному факту материалы полиция передала по подследственности в региональный СКР, - отметил полковник Горелых.
Напомним, что весной этого года в селе Бызово в результате пожара погибли пять детей. Причиной возгорания стала неисправность проводки.