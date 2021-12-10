Свердловский омбудсмен выступила против QR-кодов в транспорте

Пока не у всех уральцев есть возможность скачать код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила против введений QR-кодов в общественном транспорте. Она отметила, что такая мера замедлит его работу. Омбудсмен также считает возможным отказаться от электронных сертификатов после снижения уровня заболеваемости.

- Я благодарна губернатору, что он долго не вводил QR-коды. Я была против этого. Сейчас уже можно говорить о том, что как только-только сойдет эпидемия надо уходить от QR-кодов, - сказала Татьяна Мерзлякова.

Система QR-кодов была введена на Среднем Урале 30 октября. Накануне власти разрешили детям посещать торговые центры без сопровождения вакцинированных взрослых.

- Надо находить иные, альтернативные источники защиты человека, - добавила омбудсмен.

Накануне заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в регионе привились 51,5% жителей.