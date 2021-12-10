На Урале иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Водитель погиб

Мужчины ехали домой из гостей Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 6 километре автодороги «Рефтинский - Новоокунево» ночью, 10 декабря, произошло смертельное ДТП. Mitsubishi Lancer вылетел с дороги и перевернулся.

- Мужчина 1993 г.р., управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны поселка Рефтинского в направлении Асбеста, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства на проезжей части, съезд с дороги и опрокидывание, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель от полученных травм погиб на месте аварии. По данным ГИБДД, за рулем он ездил 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался.

В машине помимо водителя находился 33-летний пассажир. Он ехал на переднем пассажирском сидении и задремал, когда произошла авария. Чудом он не получил никаких травм и отделался только испугом. Врачи осмотрели его и отпустили домой.

Сотрудникам ГИБДД выживший мужчина рассказал, что они с товарищем ехали из поселка Рефтинского, где были в гостях, домой - в Асбест. Он признался, что сидя у друзей выпивал вместе со всеми. При этом по его словам, его товарищ, севший потом за руль Mitsubishi Lancer, алкоголь не употреблял.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Оба мужчины не были пристегнуты во время аварии. Действительно ли водитель сел трезвым за руль, как утверждает выживший пассажир, определит экспертиза.

В ГИБДД напомнили водителям о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и необходимости использования ремней безопасности. Также госавтоинпекторы отметили, что выбирать скорость движения нужно обращая внимание на дорожные и метеорологические условия.

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