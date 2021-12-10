«Мы сделали то, что должны были»: Геннадий Бурбулис о подписании Беловежских соглашений и распаде СССР

Геннадий Бурбулис вместе с Борисом Ельциным участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР 30 лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно 30 лет назад были подписаны Беловежские соглашения. Так неофициально называют документ, о создании СНГ, который, по сути, поставил точку в истории СССР. Случилось это 8 декабря 1991 года в Беларуси. Под историческим документом поставили свои подписи Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины, а также Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР.

Геннадий Бурбулис в то время был первым заместителем председателя правительства РСФСР. Сегодня, 10 декабря, он выступил перед студентами Уральского федерального университета с лекцией «Диалоги о сокровенном с Геннадием Бурбулисом. Как жить достойно каждому из нас в современном мире?».

Геннадий Бурбулис встретился со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лекция прошла в родном университете политика. На встрече Геннадий Бурбулис отметил, что в какой бы стране он не выступал перед аудиторией, его всегда представляют, как историческую личность. Он отметил, что это всегда смущало его и он не знает, как реагировать на подобное представление.

- Мы сделали то, что должны были сделать, мы приняли на себя ответственность и не уклонились, предельно понимая последствия распада СССР, - сказал Геннадий Бурбулис о подписании Беловежского соглашения. - Это решение изменило не только нашу отечественную историю, но и все мировое пространство. Оно самым мирным, самым легитимным образом, самым законопослушным образом заявило, что СССР как геополитическая реальность прекращает свое существование.