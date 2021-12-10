«Мы сделали то, что должны были»: Геннадий Бурбулис о подписании Беловежских соглашений и распаде СССР

Геннадий Бурбулис вместе с Борисом Ельциным участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР 30 лет назад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ровно 30 лет назад были подписаны Беловежские соглашения. Так неофициально называют документ, о создании СНГ, который, по сути, поставил точку в истории СССР. Случилось это 8 декабря 1991 года в Беларуси. Под историческим документом поставили свои подписи Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины, а также Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР.
Геннадий Бурбулис в то время был первым заместителем председателя правительства РСФСР. Сегодня, 10 декабря, он выступил перед студентами Уральского федерального университета с лекцией «Диалоги о сокровенном с Геннадием Бурбулисом. Как жить достойно каждому из нас в современном мире?».
Геннадий Бурбулис встретился со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лекция прошла в родном университете политика. На встрече Геннадий Бурбулис отметил, что в какой бы стране он не выступал перед аудиторией, его всегда представляют, как историческую личность. Он отметил, что это всегда смущало его и он не знает, как реагировать на подобное представление.
- Мы сделали то, что должны были сделать, мы приняли на себя ответственность и не уклонились, предельно понимая последствия распада СССР, - сказал Геннадий Бурбулис о подписании Беловежского соглашения. - Это решение изменило не только нашу отечественную историю, но и все мировое пространство. Оно самым мирным, самым легитимным образом, самым законопослушным образом заявило, что СССР как геополитическая реальность прекращает свое существование.
Геннадий Бурбулис отметил, что всегда смущается, когда его называют исторической личностью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ