В Свердловской области подросткам разрешили посещать торговые центры без родителей

В регионе постепенно снижается заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти смягчили коронавирусные ограничения, теперь несовершеннолетние без QR-кода смогут спокойно посещать торговые центры без сопровождения родителей. Подобные меры в регионе ввели с 30 октября, и первыми возмутились иногородние студенты, которые обучались в техникумах и колледжах.

Спустя три недели губернатор подписал указ, согласно которому в ТЦ без официальных представителей могут ходить несовершеннолетние, но при условии, что на входе они смогут предъявить студенческий билет. Однако подростки, которые обучаются в школе, все также попадали под влияние ограничительных мер. 9 декабря стало известно, что из-за постепенного улучшения ситуации с COVID-19 в регионе дети могут свободно ходить в торговые центры.

Вход в ТЦ по QR-кодам ввели в Свердловской области с 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Продолжается снижение случаев коронавирусной инфекции. Более половины коек освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь. Контроль масочного режима и вакцинирования дали свои плоды. Уменьшилась нагрузка и на амбулаторную службу. Это позволяет немного ослабить ограничительные меры, - заявил на брифинге оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков.

Кроме того, чиновник отчитался о темпах вакцинации в Свердловской области, по его словам, прививку сделало 51.5 % взрослого населения региона.

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