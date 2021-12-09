В выходные в Кудымкаре пройдет главное музыкальное событие года - фестиваль «Трамплин»

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11 декабря в столице Коми-Пермяцкого округа пройдет главное музыкальное событие года – рок-фестиваль «Трамплин» (16+). Зрителей ждут восемь часов живого звука, драйва и невероятных эмоций.

В Кудымкар съедутся хедлайнеры отечественной рок-сцены

- «Трамплин» - это марафон концертов до глубокой ночи, автограф-сессии и масса удовольствия, - обещают организаторы музыкального мероприятия. – В КДЦ Кудымкара будут новый звук и новый свет. А кому повезет вовремя оказаться в фан-фото-зоне, тот получит автографы звезд российского рока и фото с ними!

Перед зрителями рок-фестиваля выступят хедлайнеры отечественной рок-сцены и известные пермские коллективы: из приглашенных артистов будут Артур Беркут, power-metal группа «Альбион», обновленные «Братья Гримм», «Северный Флот», группа «Ананас», фолк-группа «Шай-Май» и группа «Действуй».

В программе «Трамплина» семь концертных программ, а в перерывах между концертами основных групп в паркетном зале КДЦ выступят молодые исполнители. Для зрителей пройдет рок-ярмарка, будет работать фудкорт, состоятся мастер-классы и фирменный рок-стайл.

Начало рок-фестиваля в 17.00 и продолжится он до глубокой ночи, так что организаторы рекомендуют гостям заранее забронировать места в гостиницах Кудымкара, ведь ночью после фестиваля автобусы в Пермь уже не ходят. А в воскресенье гостям города тоже будет чем заняться: в Кудымкаре есть много мест, куда можно сходить, что посмотреть и где пофотографироваться.

Кстати, для тех, кто поедет на рок-фестиваль из Перми на своей машине, есть неплохая возможность компенсировать часть затрат на дорогу. Среди пермяков есть немало желающих стать пассажирами таких попуток и провести время в компании единомышленников. Попутчиков легко можно найти в официальной группе фестиваля «Трамплин» ВКонтакте. На эту тему открыта специальная беседа.

Рок-фестиваль «Трамплин» проводится под эгидой Центра поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» города Кудымкара, при поддержке Администрации губернатора Пермского края и Администрации города Кудымкара.

Ответы на важные вопросы гостей «Трамплина»

Зал, где будут проходить концерты - с сидячими местами, ведь проводить фестиваль зимой на улице невозможно, но в зале будут места, где зрители смогут потанцевать. Все группы будут давать полноценную программу, а не акустику.

- Очередность выступающих будет опубликована позже, - улыбаются организаторы. - Главное, чтобы все хедлайнеры правильно нашли Кудымкар на карте.

Еще один немаловажный нюанс: до 22.00 несовершеннолетние зрители могут находиться на концерте самостоятельно, а позже– только с родителями или законными представителями.

Второе существенное дополнение: традиционный рок-фестиваль «Трамплин» не раз переносился из-за коронавирусных ограничений, и обязательно будет проводиться с соблюдениями всех антиковидных мер. Поэтому QR-коды и паспорта для зрителей обязательны. Маски тоже нужны.

Место проведения фестиваля «Трамплин 2021» – Пермский край, город Кудымкар, Культурно-деловой центр по адресу: улица 50 лет Октября, дом 12.