«Здравница» Дмитрия Раевского

Дмитрий Раевский.

По словам специалистов, благодаря этому можно найти источник проблемы и направить человека на ее решение.

Говорят, что все проблемы с самочувствием рождаются в голове. Возможно, конечно, и не все. Но что точно можно сказать – порой общение с психологом дает в разы больше результатов, чем попытки решить свою проблему копаясь в ней самостоятельно. Убедиться в этом теперь могут и жители Екатеринбурга, ведь у нас на днях открылся центр «Здравница». Его сотрудники, 95% из которых психологи, как раз специализируются на оказании такого рода помощи. Первых посетителей они стали принимать в конце ноября, но отзывы уже положительные.

- Психология повышает эффективность оказания человеку помощи, - рассказал Дмитрий Раевский, основатель сети «Здравница». – Она позволяет понять, почему человеку нехорошо, через понимание причины недуга. К нам обращаются также и люди, у которых обнаружили онкологию. Химиотерапия и лучевая терапия помогают справиться с опухолью, но серьезно влияют на качество жизни. Человек выписывается домой с низким весом и с плохим самочувствием. И тогда ему нужна психоонкологическая помощь, поддержка. Это та область, в которой мы работаем.

В «Здравнице» объясняют, что психоонкологи помогают обратившимся к ним людям через разговор. По словам сотрудников центра, правильно построенная беседа помогает человеку почувствовать себя лучше. Но если у обычного психолога задача – расслабить собеседника, то психоонколог, наоборот должен его напрячь, сделать так, чтобы человек действительно понял, что нужно бороться, сосредоточился на одной цели.

Подобная помощь сейчас очень востребована в Европе. Собственно, там она и зародилась, ведь свое начало она берет в учении знаменитого австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда и в трудах его учеников.

- Источник плохого самочувствия кроется, в том числе и в подсознании, друзья мои, - говорит Дмитрий Раевский. - Человек может изменить свое отношение к жизни, к миру, к себе и тогда его самочувствие тоже изменится.

Достигают положительных результатов в своей работе сотрудники «Здравницы» в том числе и путем психосинтеза, когда специалист помогает человеку погрузиться в состояние транса, чтобы докопаться до корня проблемы.

- В этом состоянии вы уже иначе воспринимаете свое тело. Уже можно изменить настройки подсознания, - объясняет Дмитрий Раевский. - Мы вместе с человеком погружаемся в проблему, вместе исследуем ее. Обычно сеанс длится 40 минут или час. После него, как правило, человеку довольно быстро становится лучше. По-другому он начинает чувствовать себя.

Благодаря этому травмирующее воспоминание из раннего детства, когда на человека накричала мать, например, специалисты могут с помощью транса заменить на приятное воспоминание о том, что мама ему на самом деле просто пела. И тогда травмирующее воспоминание исчезает и больше не отравляет человеку жизнь.

К сотрудникам «Здравницы» также обращаются родители особых детей – психологи сети клиник работают с малышами, помогая им. В «Здравнице» отмечают, что регулярно повышают квалификацию персонала. Ведь сейчас у них открывается много филиалов по стране, и важно, чтобы с ростом сети, росло и качество оказания помощи.

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