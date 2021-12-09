Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 10:40

Пьяный уралец приехал к подруге в Екатеринбург на угнанном МАЗе и устроил ДТП во дворе

Приехавших на место сотрудников ГИБДД он обругал нецензурной бранью
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
26-летний мужчина угнал МАЗ с территории лесополосы поселка Таватуй, где работает охранником Фото: ГИБДД Екатеринбурга

26-летний мужчина угнал МАЗ с территории лесополосы поселка Таватуй, где работает охранником Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в среду, 8 декабря, около десяти вечера экипаж ДПС приехали во двор дома на Готвальда,3 где длинномер МАЗ столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg. Водитель первого был пьян, проходить медосвидетельствование отказался и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников ГИБДД. Чтобы успокоить мужчину, инспекторам ДПС пришлось надеть на него наручники.

После этого сотрудники ГИБДД стали устанавливать обстоятельства ДТП и выяснили, что 26-летний житель Тавды угнал МАЗ с территории лесополосы поселка Таватуй, где работает охранником. Он объяснил, что сел за руль чужой машины, чтобы съездить к своей знакомой в Екатеринбург. При этом водительских прав у уральца не было - его лишили их, когда поймали пьяным за рулем.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Водительское удостоверение на право управления гражданин получал еще в 2013 году. За время управления транспортным средством он имеет 15 административных штрафов за нарушения ПДД, 4 грубых нарушения по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и два раза привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

МАЗ вернули владельцу, а мужчину, угнавшего машину, доставили в отдел полиции № 9 УМВД Екатеринбурга. В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ, а также составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Сейчас мужчина находится под стражей.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ