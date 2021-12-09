Тина Канделаки займется организацией Универсиады в Екатеринбурге

Распоряжение о включении телеведущей в комитет подписал премьер-министр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки займется организацией Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Это следует из распоряжения правительства России, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо Канделаки в состав организационного комитета Универсиады замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, замминистра науки и высшего образования Айрат Гатияров и директор по работе с государственными органами «Национального спортивного телеканала» Дмитрий Рыжков.

При этом в распоряжении говорится, что из оргкомитета исключены бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, замминистра науки и общего образования Наталья Бочарова и бывший заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Рубен Оганесов.

В Екатеринбурге для проведения Всемирных студенческих игр специально начали строить новый район. Уже полным ходом идет строительство деревни, где будет проходить часть соревнований. Здесь же будут жить спортсмены, которые приедут в столицу Урала со всего мира.

Разместится деревня Универсиады рядом с выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО». Еще летом вокруг было чистое поле, а сейчас уже огромная стройплощадка с возводимыми зданиями и металлическим каркасом будущего дворца с бассейнами.

Кроме того, расходы на строительство объектов к Универсиаде в Екатеринбурге продолжают расти. В ноябре затраты на подготовку выросли на 5,1 миллиарда рублей. Общий объем средств составляет 69,8 миллиарда рублей. В предыдущей редакции документа затраты составляли 64,7 миллиарда рублей.

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