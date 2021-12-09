Екатеринбуржец обсудил проблему грязи с Владимиром Путиным на Конгрессе молодых ученых

Конгресс ученых проходил в Сочи Фото: kremlin.com

Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, встретился в центре «Сириус» в Сочи с участниками Конгресса молодых ученых. Одним из присутствующих на встрече был ученый из Екатеринбурга Андриан Селезнев - сотрудник Института геологии и геохимии Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии, который уже много лет исследует городскую грязь, что и стало темой обсуждения ученого с президентом.

- Город Екатеринбург, была у нас история - слышали, наверное? Некий художник завесил таблички на въезде в Екатеринбург «Грязьбург». Разные общественные движения возникают по этому поводу - нам надоело жить в грязных городах, - рассказал Андриан Селезнев. - Грязно в Мурманске, грязно в Ростове-на-Дону, во Владивосток мы в этом году ездили, Новосибирск иногда называют «Пылесибирск». Народ придумывает такие интересные вещи. Вопрос грязи - это вопрос экологический, социальный и управленческий, для управления качеством окружающей среды городов и благоустройства.

Андриан Селезнев - сотрудник Института геологии и геохимии Уральского отделения РАН и Институте промышленной экологии Фото: kremlin.com

Президент согласился с уральским ученым и отметил, что социальный аспект произрастает из экологического, потому что чем вреднее субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды.

Андриан Селезнев также на встрече акцентировал внимание на работе научно-образовательных центров, которые были созданы в регионах. Он отметил, что региональная власть в них не может быть заказчиком научных исследований. Поэтому ученый предложил создать при научно-образовательных центрах совещательные органы, которые могли бы искать куда можно внедрить полученные научные результаты.

Фото: kremlin.com

- Проект «Городская грязь» - мы из науки сделали технологию. 15 лет примерно я занимаюсь этой проблемой и досконально ее изучил, - рассказал уральский ученый. - Я готов включиться в работу, готов стать, я не знаю кем, может, секретарем такого совета.

- Генеральным секретарем, - ответил Владимир Путин.

- Ну, вы шутите, - сказал ученый из Екатеринбурга.

- Чуть-чуть, - ответил президент. - Андрей Анатольевич, предложение хорошее. Ведь эти научно-образовательные центры и создавались изначально для решения вопросов пространственного развития регионов. Для меня несколько странно, что есть какие-то ограничения, связанные с тем, что заказчиком не могут быть местные органы. Надо посмотреть нормативную базу, и если это ограничения для работы центров подобного рода, то их нужно снять.

Владимир Путин отметил, что предложение ученого о создании советов при научно-образовательных центрах которые занимались бы внедрением получаемых разработок важно для страны и в целом, по мнению президента, это практический хороший шаг.

Напомним, в 2017 году сотрудники Уро РАН выяснили, что 75% грязевой жижи, которая пачкает наши ботинки и штаны весной и осенью - это остатки от строительных материалов. Мы подробно рассказывали о том, как ученые заказу мэрии разбирались откуда каждую осень и весну в Екатеринбурге берется грязь.