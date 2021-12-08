Шоумен стал постоянным гостем программы. Фото: instagram Вячеслава Мясникова

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников исполнил в программе у Андрея Малахова свою самую знаменитую песню. Артист спел вместе с музыкантом Ярославом Сумишевским, творчеству которого и была посвящена передача «Привет, Андрей!».

- В программе я все время участвую как постоянный гость. В этот раз она была посвящена моему другу Ярославу Сумишескому. Мы спели на программе песню «Мои берега», которую спели год назад, и она стала очень популярной в интернете, набрала на моем you-tube-канале больше трех миллионов просмотров, - рассказал «КП»-Екатеринбург Вячеслав Мясников.

Вячеслав спел знаменитую песню вместе с Ярославом Сумишевским. Фото: instagram Вячеслава Мясникова

Артист пообещал, что зрители будут приятно удивлены его выступлению. В эфир программа выйдет 8 января. Об этом актер рассказал своим подписчикам в instagram, опубликовав в сторис видео вместе с Ярославом.

- Прошел год, и наконец-то мы встретились. Нужно еще писать такие песни. Смотрите в Рождество передачу «Привет, Андрей!», - рассказали в сторис музыканты.

Напоминаем, что недавно Вячеслав Мясников дал эксклюзивное интервью «КП»-Екатеринбург, в котором рассказал об уходе из «Уральских пельменей» и объяснил, почему шутки в шоу уже не такие смешные.

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