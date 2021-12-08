ДТП произошло вечером 5 декабря вблизи села Верховажье. Фото: соцсети

Дочь бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина Екатерину Карелину, погибшую в аварии на трассе Москва – Архангельск, кремируют в столице. Вечером 5 декабря девушка вместе с мужем Станиславом и трехлетней дочкой скончалась от несовместимых с жизнью травм.

- Ценник не астрономический, сбор средств не понадобится, - рассказал «КП»-Екатеринбург Дмитрий Головин. – Решили кремировать в Москве, а прах разделить. Часть похоронят в Москве, часть в Екатеринбурге. Они жили на два города. Самое страшное, что может увидеть человек – это своего ребенка в гробу. Я видел.

По предварительной информации, Екатерина, будучи за рулем Kia, выехала на встречную полосу и столкнулась с минивэном Hyundai H1. Авария произошла вблизи села Верховажье Вологодской области.

- Они были очень похожи, их объединял активный образ жизни, позитивный настрой, они были очень дружелюбными и общительными людьми, про занятия спортом, тренировки и соревнования они были готовы разговаривать часами. Стас и Катя участвовали в многих соревнованиях по лыжным гонкам, ориентированию и лёгкой атлетике, особенно Катя. Несколько лет назад они выиграли Ромашковский вызов в категории М+Ж.

Иномарка Карелиных превратилась в металлолом. Фото: УМВД по Вологодской области

- Недавно они побывали в горах на Кавказе, зашли на Эльбрус. А ещё их легко было вытащить куда-то побегать, покататься. В последние годы, конечно, поодиночке, поскольку кому-то нужно было остаться с дочкой. Катя была очень активна в соцсетях. Многое оттуда узнавал про их приключения и про дочку. Хорошие были ребята, - рассказал «Комсомолке» знакомый семьи Карелиных Арво Лейнсоо.