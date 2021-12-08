На Урале из-за взрыва бытового газа в многоэтажке сгорели три квартиры

Пожар начался в квартире на четвертом этаже Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Цементный города Невьянска Свердловской области в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина днем, 8 декабря, произошел серьезный пожар. Сначала загорелась одна квартира на четвертом этаже, затем пламенем оказалась охвачена еще одна квартира на этом же этаже и еще одна на пятом. Возможной причиной сильного пожар мог стать взрыв бытового газа.

- В одной из квартир по улице Ленина в Невьянске, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием жилища. На месте работает полиция и другие экстренные службы города. По одной из отрабатываемых полицией версий, взрыв мог произойти из-за утечки газа, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Фото: МЧС по Свердловской области

Жители дома, узнав о пожаре, стали эвакуироваться из здания. Всего самостоятельно квартиры покинули 50 человек, 10 из которых дети. Двух жильцов спасли пожарные - они вывели их из задымленного здания с помощью спасательных устройств.

- В 14:02 поступило сообщение о пожаре. В пятиэтажном многоквартирном доме на четвертом этаже произошел пожар в квартире на площади 60 квадратных метров. Огнеборцы локализовали пожар в 14:36, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Также спасатели рассказали, что данных о пострадавших не поступало. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем. Всего на месте работают 13 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

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