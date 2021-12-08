Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхотурье полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой погибла 38-летняя женщина. Житель деревни Малахова Виталий Мызников вместе с женой Татьяной поехал в магазин. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет Автомобиль перевернулся, супруга водителя погибла на месте.

В ГИБДД уже заявили, что Виталий был сильно пьян – алкотестер показал 1,375 промилле. Это почти в 10 раз выше нормы.

- После аварии водитель с места происшествия скрылся. Он пояснил автоинспекторам, что поехал с женой в магазин, который находится в соседней деревне, во время движения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего испугался и покинул место ДТП, - отмечают в отделении пропаганды свердловского управления Госавтоинспекции.

Виталию грозит реальный срок - до 12 лет заключения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Родственники Виталия признаются, что он регулярно устраивает пьяные заезды между деревнями. Но раньше ему все сходило с рук, да и пострадавших не было. Полиция задержала его на двое суток, чтобы проспался и дал внятные показания. В семье боятся, как бы ему не понадобилась психологическая помощь.

- Я всегда говорил Витальке, что это до добра не доведет! – рассказывает старший брат лихача Александр Мызников. – Он же чуть с ума не сошел вчера, крыша поехала. В деревне горе, уже собрали деньги на похороны Татьяны. В субботу у них были поминки. Ровно полгода назад у них утонул единственный сын.

В защиту брата Александр добавил, что Виталий не скрывался от полиции. Якобы, скорая помощь довезла его до дома, чтобы тот не обморозил ноги.

- Да ему просто холодно было! Он же за рулем на босую ногу был, вот его и отвезли домой, - добавил брат автомобилиста.

Hyundai Sonata вылетел в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

ВАЖНО

Госавтоинспекция Свердловской области предостерегает водителей от управления в нетрезвом состоянии транспортными средствами, помнить об ответственности, предусмотренной законодательством — крупные штрафы и лишение права управления, отказаться от управления при плохом самочувствии, переутомлении.

Граждан, ставших свидетелями нахождения за рулем нетрезвого водителя, призываем сообщать об этом в дежурную часть по телефону «02» или в единую экстренную службу «112».