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Общество8 декабря 2021 7:53

На Урале пенсионерка два года держала кота Мигеля на привязи

Зоозащитники из Екатеринбурга ищут нового хозяина измученному питомцу
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Однако, вызволить бедное животное, которое не по своей воле было привязано за шею бечевкой, получилось только вместе с полицейскими. Фото: социальные сети приюта «Клякса».

Однако, вызволить бедное животное, которое не по своей воле было привязано за шею бечевкой, получилось только вместе с полицейскими. Фото: социальные сети приюта «Клякса».

В конце ноября уральские волонтеры стали бить тревогу, когда узнали, что у пожилой пенсионерки живет кот, которого она держит на привязи. Зооспасатели стали проявлять настойчивость и неоднократно пытались забрать котика у пожилой женщины, проживающей в Челябинске.

Однако, вызволить бедное животное, которое не по своей воле было привязано за шею бечевкой, получилось только вместе с полицейскими. Траектория жизни Мигеля ограничивалась лишь тем, что он ходил вокруг старого стула. Измученного, больного котика по кличке Мигель привезли в Екатеринбург 23 ноября.

- Мигель сейчас живет в приюте, будем искать новых хозяев. Когда мне прислали фото, что кот сидит на привязи, я, конечно, была в шоке. Хозяйке этого котика уже где-то за шестьдесят. У нее ментальные нарушения, она страдает деменцией. Помимо этого кота, у нее в квартире были три других кошки, которых она не отдала. Еще женщина держала несколько птиц, у которых были сломаны крылья. Увы, их спасти не удалось, - рассказывает «КП-Екатеринбург» руководитель приюта «Клякса» Татьяна Ионина.

Питомцу пришлось ставить уколы и проводить курс реабилитации. Фото: социальные сети приюта «Клякса»

Питомцу пришлось ставить уколы и проводить курс реабилитации. Фото: социальные сети приюта «Клякса»

Забрать удалось только Мигеля, который нуждался в экстренной медицинской помощи. Кот страдал почечным заболеванием. Питомцу пришлось ставить уколы и проводить курс реабилитации. Но теперь он практически здоров и ждет новых хозяев.

Также, по словам руководительницы приюта, среди поступающих вновь котов и кошек есть те, которые из-за генетических заболеваний выросли с кривыми лапами и короткими хвостами. Их екатеринбуржцы нередко выбрасывают на улицы.

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