В Екатеринбурге тиктокер станцевал с охранниками, чтобы попасть в ТЦ без паспорта

Молодой человек бегал, толкал охранников и кружил одного из них на руках. Фото: скриншот видео telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург»

В Екатеринбурге тиктокера не хотели пускать в торговый центр «Гринвич» с QR-кодом, но без документа, удостоверяющего личность. Тогда молодой человек начал бегать, толкать охранников, кружить одного из них на руках и пытаться попасть в ТЦ силой.

- Парень показал фото паспорта с телефона, но этого охранникам оказалось недостаточно, - сообщает telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

Все происходящее снимала на камеру девушка. Она называла в ролике тиктокера Славой. На кадрах видно, что молодой человек показывает охранникам QR-код, но отказывается предоставить паспорт. Девушка утверждает, что в данных идентификатора есть последние три цифры номера паспорта. Однако охранники не хотят пропускать тиктокера.

- У тебя вообще паспорт есть? - спрашивает охранник.

- Нет, *****. Я приехал сюда из Узбекистана, - говорит молодой человек.

В обществе «Малышева 73», в которое входит «Гринвич», сказали, что в Екатеринбурге хватает дураков. Фото: скриншот видео telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург»

Тиктокер заявляет, что уже показал QR-код и может показать его еще раз. После этого он показывает идентификатор на камеру и начинает штурмовать охранников.

Молодой человек пытается убежать от сотрудников, кружит одного из них на руках и пытается всячески пройти в торговый центр. Но охранники не пускают его. В итоге к ним подходит другой сотрудник ТЦ и пропускает ребят.

Представитель общества «Малышева 73» (в него входит «Гринвич») Илья Клюжин рассказал «КП-Екатеринбург», что есть правила посещения торговых центров в период сложной эпидемиологической ситуации. По его словам, на основании этих правил посетителей либо пускают, либо не пускают в ТЦ.

- Дураков в городе Екатеринбурге хватает. В самых вопиющих случаях мы обычно вызываем полицию и сдаем таких творческих людей туда. Дальше они разбираются с ними, - заявил Клюжин.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка